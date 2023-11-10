“هات أبوسو.. يا حبيبي يابا”.. طفل فلسطيني يُودع والده بالدموع بعد ارتقائه شهيداً جراء قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- “هات أبوسو.. يا حبيبي يابا”، بتلك الكلمات الحزينة ودع طفل فلسطيني والده شهيداً بالدموع بعد ارتقائه في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم ال35 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظات إلقاء طفل فلسطيني نظرة الوداع الأخيرة على والده الشهيد جراء قصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على غزة.

هات أبوسو.. يا حبيبي يابا

وبالدموع ودع الطفل الفلسطيني والده وهو يقبل جبين رأسه قبل مواراته الثرى بعد إزالته الغطاء عن وجهه، وهو يقول: “هات أبوسو.. يا حبيبي يابا”.

تلك المشاهد الحزينة والمؤلمة باتت تكرر على الدوام جراء الحرب الإسرائيلية الأعنف بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ المستمرة إلى اليوم على قطاع غزة، في ظل صمت وتأييد دولي وتخاذل عربي على ما يحدث هناك.

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ويمارس الاحتلال الإسرائيلية وحشيته بحق المدنيين خلال حربه على غزة تحت غطاء دولي، بارتكاب العشرات من المجازر، كان آخرها قصف مشفى الشفاء غرب مدينة غزة المكتظة بالألاف من النازحين الفلسطينيين الذي لجأوا إليها كمأوى لهم.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ناهيك عن الجرائم الأخرى التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا إلى قطاع غزة عام 1948م، كمخيم جباليا والمغازي والبريج والشاطئ، سبقهم قصف مشفى المعمداني وسط مدينة غزة القديمة، حيث راح ضحية تلك المجازر المئات من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء الأمنين في منازلهم.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تتجاوز 70%، وأصيب نحو 25 ألف ويزيد بجراح مختلفة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

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