“منابر الجمعة” مختطفة في البحرين.. “الدعاء للملوك وولاة الأمر حاضر وغزة غائبة” (فيديو)

وطن – أثار تعمد مساجد البحرين في خطب الجمعة تجاهل إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم التطرق بأي نقد لإسرائيل، امثتالا لأوامر النظام المطبع والاكتفاء فقط بالدعاء للشعب الفلسطيني لحفظ ماء الوجه، انتقادات حادة بين النشطاء البحرينيين الذين وصفوا هذه المنابر بالمختطفة من قبل السلطات المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق نشر الناشط البحريني المعارض يوسف الجمري تعليقاً على، خطبة الجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في جوامع البحرين وتحديداً ضمن جامع مركز أحمد الفاتح، وصف فيه منابر المملكة بالمختطفة.

وقال الناشط البحريني: “المنبر المختطف في الأسبوع الرابع بعد الدعاء لملك البحرين وملك السعودية الدعاء لأهل فلسطين والأقصى وان يسلك الله (قتلاهم في الشهداء) ولا إشارة لما يرتكبه كيان العدو الاسرائيلي من مجازر في غزة”.

البحرين | #المنبر_المختطف في الأسبوع الرابع بعد الدعاء لملك البحرين وملك السعودية الدعاء لأهل فلسطين والأقصى وان يسلك الله "قتلاهم في الشهداء"ولا اشارة لما يرتكبه كيان العدو الاسرائيلي من مجازر في غزة. إمام وخطيب المسجد الحرام يؤكد على فضيلة الإحسان في خطبة الجمعة في جامع مركز… pic.twitter.com/YVUa8XjDJs — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 10, 2023

خطباء البحرين وتجاهل مأساة غزة

وأوضح بأن الخطبة في مسجد الفاتح ـ أكبر منبر حكومي في البحرين ـ كانت عن فضيلة الإحسان من الشيخ السعودي بندر بن عبدالعزيز بليلة، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء.

وأضاف حول تلك الخطبة التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة: “دعا الشيخ في نهاية خطبته لمملكة البحرين والسعودية وأن يحفظ قيادتهما ويديم عليهما الأمن والأمان” متجاهلاً الإشارة لغزة ولو بكلمة واحدة.

وكان عشرات البحرينيين في الأسابيع الماضية خرجوا نصرة للقدس وعملية طوفان الأقصى، منددين بتطبيع السلطات في البحرين مع الكيان الصهيوني.

لكن على خلاف المزاج الشعبي في البلاد وتأييد القضية الفلسطينية والفلسطينيين انتقدت السلطات البحرينية عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وأدانتها في محاولة لشيطنة حماس، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.