مكابي حيفا يستبعد اللاعب ضياء سبع بسبب منشور زوجته عن أطفال غزة

وطن- قرر نادي مكابي حيفا الإسرائيلي استبعاد اللاعب ضياء سبع ذو الأصول الفلسطينية، على خلفية منشور زوجته عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالبت زوجة اللاعب نرمين السبع، في منشور نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إخراج الأطفال من دائرة الحرب في غزة وإسرائيل فهم أبرياء.

استبعاد اللاعب ضياء سبع

لكن منشور زوجة اللاعب ضياء سبع، أثار غضب جماهير نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، الذي طالب إدارة النادي الإسرائيلي بإيقاف اللاعب.

كما ووصلت حملات الهجوم على لاعب نادي مكابي حيفا ضياء سبع، إلى تهديد اللاعب وعائلته بالقتل من قبل جماهير النادي.

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تبرير ضياء سبع لموقف زوجته

وكان مهاجم نادي مكابي حيفا الإسرائيلي ضياء سبع 30 عاماً، قد قام بتبرير موقف منشور زوجته داخل غرفة تبديل الملابس، بناءً على طلب فريقه الإسرائيلي، إلا أن إدارة النادي قررت استبعاد اللاعب بسبب ذلك المنشور.

اللاعب ضياء سبع الحامل للجنسية الإسرائيلية ذو الأصول الفلسطينية، يعيش مع عائلته وأسرته في بلدة مجد الكروم داخل الكيان الإسرائيلي، كحال الفلسطينيين الذين بقوا في بلادهم ورفضوا الهجرة عام 1948م، ويطلق عليهم مسمى ” عرب إسرائيل” أو “عرب ال48”.

وكان قد لعب ضياء سبع مع نادي أبناء سخنين على سبيل الإعارة في عام 2013، وهو أحد الفرق التابعة للعرب الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الكيان الصهيوني.

واستشهد أكثر من 10 ألاف مواطن فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأصيب ما يزيد عن 24 ألف بجراح مختلفة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.

ويرتبط اللاعب ضياء سبع بعقد ساري المفعول مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، حتى صيف عام 2025.

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