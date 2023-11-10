لقطات في تركيا.. أبو عبيدة يزين سور إسطنبول ورسالة تحذيرية بحيلة ذكية في “ستاربكس” (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو على منصة إكس، يُظهر تعليق لافتة ضخمة لـ”أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على سور إسطنبول.

وأظهرت اللقطات، التي جرى تداولها بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أبو عبيدة على لاقتة ضخمة علقت على سور إسطنبول الواقع وسط المدينة.

وبيّنت اللقطات، صورة أبو عبيدة وهو ملثم بالكوفية الحمراء، وقد ظهرت معلقة على السور الذي يقع في منطقة الفاتح.

📸في إشارة رمزية لسور القسطنطينية والفتح العظيم الذي قام به السلطان محمد الفاتح .. أتراك يرفعون صورة #أبوعبيدة على أحد أجزاء سور #اسطنبول التاريخي🇹🇷 pic.twitter.com/7y5e1p6kjR — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 9, 2023

جهاز صوتي في ستاربكس

وفي تركيا أيضا، انتشر مقطع فيديو يُظهر شابا يدخل أحد فروع سلسلة ستاربكس ويعلق جهاز صوتياً، يُصدر نداء يذكّر فيه رواد المقهى بأن ما يدفعونه من ثمن القهوة يذهب لشراء قنابل تقتل أطفال غزة.

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واستطاع الشاب التركي، من زراعة الجهاز الصوتي، الذي يقول في الرسالة: “ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم جميعا، نحمل لكم رسالة تذكير قصيرة.. الأموال التي تدفعونها الآن لهذه المؤسسة تذهب قنابلا ودما وموتا لأطفال غزة.. شكرا جزيلا لحساسيتكم”.

دعوة ذكية لمقاطعة ستاربكس في اسطنبول 😎 pic.twitter.com/gXGzTqhjx2 — الاسطنبولي (@istanbulli1453) November 9, 2023

مقاطعة واسعة لـ”ستاربكس”

وستاربكس إحدى أبرز العلامات التجارية التي استُهدفت بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي مؤشر على نجاح حملات المقاطعة بشكل كبير، انخفضت أسهم ستاربكس بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما استمرت عمليات المقاطعة لأكثر من شهر، سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الغربية من قبل المؤيدين والمتضامنين مع الفلسطينيين.