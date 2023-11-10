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    الهدهد

    لقطات في تركيا.. أبو عبيدة يزين سور إسطنبول ورسالة تحذيرية بحيلة ذكية في “ستاربكس” (شاهد)

    الحرب على غزة وجسارة المقاومة أفرزت تفاعلا واسعا مع متحدث القسام كما انطلقت دعوات كبيرة للمقاطعة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    صورة أبو عبيدة تزين سور إسطنبول
    صورة أبو عبيدة تزين سور إسطنبول

    وطن- انتشر مقطع فيديو على منصة إكس، يُظهر تعليق لافتة ضخمة لـ”أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على سور إسطنبول.

    وأظهرت اللقطات، التي جرى تداولها بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أبو عبيدة على لاقتة ضخمة علقت على سور إسطنبول الواقع وسط المدينة.

    وبيّنت اللقطات، صورة أبو عبيدة وهو ملثم بالكوفية الحمراء، وقد ظهرت معلقة على السور الذي يقع في منطقة الفاتح.

    جهاز صوتي في ستاربكس

    وفي تركيا أيضا، انتشر مقطع فيديو يُظهر شابا يدخل أحد فروع سلسلة ستاربكس ويعلق جهاز صوتياً، يُصدر نداء يذكّر فيه رواد المقهى بأن ما يدفعونه من ثمن القهوة يذهب لشراء قنابل تقتل أطفال غزة.

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    واستطاع الشاب التركي، من زراعة الجهاز الصوتي، الذي يقول في الرسالة: “ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم جميعا، نحمل لكم رسالة تذكير قصيرة.. الأموال التي تدفعونها الآن لهذه المؤسسة تذهب قنابلا ودما وموتا لأطفال غزة.. شكرا جزيلا لحساسيتكم”.

    مقاطعة واسعة لـ”ستاربكس”

    وستاربكس إحدى أبرز العلامات التجارية التي استُهدفت بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    وفي مؤشر على نجاح حملات المقاطعة بشكل كبير، انخفضت أسهم ستاربكس بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما استمرت عمليات المقاطعة لأكثر من شهر، سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الغربية من قبل المؤيدين والمتضامنين مع الفلسطينيين.

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