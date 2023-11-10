“كيف بدي أعيش من غيرك يابا”.. والد فلسطيني يُودع طفله بالدموع والأحضان بعد استشهاده جراء قصف الاحتلال بغزة (فيديو)

وطن- بالدموع والأحضان ودع والد فلسطيني طفله الصغير بعد ارتقائه شهيداً، بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم ال36 على التوالي.

ونشر موقع الجزيرة فلسطين عبر حسابه على منصة (X)، مقطع فيديو لوالد فلسطيني وهو يحمل طفله الشهيد على يديه وهو يبكي ويقول: ” أنا أبوه يا ناس راح الولد.. كيف بدي أعيش من غيرك يابا..”.

كيف بدي أعيش من غيرك يابا

ويواصل والد الطفل الفلسطيني الشهيد وهو يحتضنه، ” دايمن كنت قولي نكشلي في شعري يابا..”.

كما وارتقى 4506 طفل فلسطيني شهيداً، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال36 حتى الآن، وفق ما ذكرته المصادر الطبية الفلسطينية بغزة.

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هذا المشهد الحزين لوالد الطفل الفلسطيني الذي ارتقى شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كحال أهالي والعائلات التي فقدوا أعزاءهم وأحبابهم خلال الحرب الإسرائيلية الأعنف على القطاع.

مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفه العشوائي والجنوني على غزة، ما يزيد عن 1130 مجزرة في مختلف مناطق قطاع غزة، كان آخرها قصف مدرسة البراق شمال غرب مدينة غزة، سقط على إثرها أكثر من 50 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهم ممن نزحوا من داخل مشفى الشفاء إلى تلك المدرسة في غضون ساعات قليلة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع التي بدأت في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين،كما وأصيب ما يزيد عن 27 ألف بجراح مختلفة ما بين متوسطة وخطيرة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة.

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