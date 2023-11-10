طفلة فلسطينية توجه مناشدة من قلب مستشفى الرنتيسي المحاصر بالدبابات الإسرائيلية (شاهد)

وطن- وجهت طفلة فلسطينية مناشدة، من داخل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت الطفلة، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فلسطينية، إن أعدادا كبيرة من النازحين متواجدة داخل المستشفى المحاصر من قِبل الدبابات الإسرائيلية من كل الاتحاهات.

وأضافت أنه تلقوا إخطارا من (جيش الاحتلال) بإخلاء المستشفى فورا، دون أي ضمانات يمكن أن تضمن سلامة حياتهم.

فيما حرّكت الطفلة، الفيديو صوب أحد الشباب الموجودين داخل المستشفى، حيث طالب بحماية دولية في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.

دبابات الاحتلال تحاصر عدة مستشفيات

فيما قالت قناة الجزيرة، إنّ دبابات الاحتلال تحاصر عدة مستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة، وتحديدا في منطقة النصر شمالي قطاع غزة.

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وهذه المستشفيات هي الرنتيسي التخصصي للأطفال، والنصر للأطفال، والطب النفسي، والعيون، وهي مستشفيات قريبة من بعضها البعض.

وبات من غير الإمكان على أيّ من الأطباء أو الممرضين أو النازحين مغادرة هذه المستشفيات.

ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال أحد المستشفيات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المكثف طوال ساعات الماضية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية الحرب المستمرة على القطاع منذ 35 يوما.