من الأحراش.. سرايا القدس توثق كواليس استهداف مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة

وطن – نشرت كتائب “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لرشقات صاروخية أطلقتها نحو أهداف ومواقع داخل الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عدداً من الصواريخ ملقاة على قاعدة خشبية داخل أحراش زراعية.

فيما يشاهد عناصر من سرايا القدس وهم يحفرون خنادق ترابية لوضع منصات الإطلاق، ثم يقومون بوضع الصواريخ التي بدا علم فلسطين عليها، ويتم ترتيب إجراءات الإطلاق باتجاه تل أبيب وغلاف غزة.

وفي مشهد تال تظهر الصواريخ وهي تمخر عباب السماء تاركة خلفها خيطاً دخانياً أبيض.

صواريخ جديدة وطائرات مسيَرة

وكانت سرايا القدس، كشفت في تشرين الأول الماضي، النقاب عن صواريخ جديدة وطائرات مسيَرة تدخل في الخدمة العسكرية لأول مرة.

وقالت سرايا القدس، خلال عرض عسكري نظمته ، في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ36، إن الصواريخ الجديدة من طراز (براق 10)، و(براق 60)، و(براق 85 المطورة).

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وأعلنت تطوير صواريخ من طراز (بدر 3) مطورة برأس متفجر يزن 400 كغم، كما كشفت عن طائرات مسيرة، وهي: طائرة سحاب “استطلاعية وهجومية”، ومسيَرة صياد “هجومية”، وهدهد “استطلاعية”.

توابيت متنقلة لجنود الاحتلال

وفي آخر خطاب له كان “أبو حمزة” الناطق العسكري باسم “سرايا القدس”، توتد الكيان الصهيوني بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وعلى كل الجبهات والساحات.

وأكد “أبو حمزة” في كلمة مصورة له بثها الإعلام العسكري لسرايا القدس على أن “سرايا القدس والمقاومة بألف خير والعدو الذي يحاول منذ أيام طويلة التقدم من عدة محاور يتجرع الألم والرعب في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة لجنوده”.