“حماس فكرة لا تموت”.. إيلون ماسك يصفع الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات نارية

وطن – في تصريحات وصفها رواد منصات التواصل بصفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن حركة المقاومة الإسلامية حماس (الصامدة على مدار أكثر من شهر في غزة) فكرة لا تموت.

وظهر ماسك في مقطع مصور خاطب به إسرائيل مشيراً إلى أنها ستفشل في مشروع القضاء على الحركة وبأن مامعناه “كل فرد يقتل يخلق أعضاء جدد في المقاومة”.

وجاء في فيديو رجل الأعمال الأمريكي حديث يحاكي الاحتلال: “إذا كنتم سترتكبون إبادة جماعية وهو شيء لا يجب أن يكون مقبولاً لأي أحد سوف تتركون خلفكم الكثير من الأحياء الذين هم بالتبعية كارهين لإسرائيل”.

إيلون ماسك بتصريحات نارية

وأضاف الملياردير ومالك شركة ستارلينك بتصريحات وصفت بالنارية: “إذا قتلت طفلاً لأحدهم فقد صنعت على الأقل العديد من أعضاء حماس الذين هم على استعداد أن يموتوا فقط لقتل الإسرائيلي”.

ورأى رجل الأعمال الأمريكي أن السؤال الحقيقي هنا هو: “مقابل قيامك بقتل فرد واحد من حماس، كم عضو جديد لحماس ستخلق إذا كنت خلقت أعضاء جدد لحماس أكثر ممن قتلت فأنت لم تنجح”.

هو تكلم بمخطط امريكي الرئيسي لتفكيك حماس من الداخل وهو ما لم تفهمه حكومة النتن ياهو واساس الخلاف بين امريكا وحكومة النتن ياهو .. — بلقيس الحريزي (@x_blq_h_) November 10, 2023

وعلقت بلقيس الحريري على الفيديو: “هو تكلم بمخطط امريكي الرئيسي لتفكيك حماس من الداخل وهو ما لم تفهمه حكومة النتن ياهو واساس الخلاف بين امريكا وحكومة النتن ياهو”.

ايلون ماسك..شخص محترم

يكفي أنه اعطي لنا مساحه لندافع افع عن اهلنا — Ahmed (@ahmedyehia___) November 10, 2023

وغرد أحمد في تعليقه ضمن منصة إكس: “إيلون ماسك..شخص محترم يكفي أنه أعطى لنا مساحه لندافع عن أهلنا” فيما ذكر معاذ: “كل مسلم هو مشروع حربي لدحر هؤلاء كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود”.

هالانسان عبقري والله 🤣🤣🤣 فعلاً كونوا جيل كامل لحماس يكفي لقرون عدة — احداث واخبار العالم (@14worirrs) November 10, 2023

ورأى متابع آخر أن إيلون ماسك عبقري معلقاً على تصريحاته: “فعلاً كونوا جيل كامل لحماس يكفي لقرون عدة”، فيما ذكر آخر: “هذا الغالي يواصل إبهارنا”.

وكان الملياردير الأمريكي والرئس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للصواريخ، ومالك منصة “X” (تويتر سابقا) إيلون ماسك قد سخر في فيديوهات سابقة من تحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.

وشارك إيلون ماسك مقطع فيديو من برنامج “توداي شو” الذي كان يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت، فضح فيه أسلوب الإعلام الغربي في في التعامل مع أي شيء يتعلق بالاحتلال.

وبحسب الفيديو الذي يعود لقبل 9 سنوات، فقد صور “ستيوارت” بشكل ساخر ارتفاع صوت الإعلام الغربي واندفاعه بكل قوته للدفاع عن إسرائيل، دون أن ينطق حرفا حول ما تعرض له الفلسطينيين من تنكيل.