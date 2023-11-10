جابر الحرمي عن مجزرة مستشفى الشفاء: “عار على العرب هذا السكوت المخجل والمذل”

وطن – وجه الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، انتقادات للأنظمة العربية الصامتة عن الجرائم الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، وآخرها قصف مستشفى الشفاء ومدرسة ما أوقع مجازر راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

ويتواصل القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات، رغم تحذيرات دولية متكررة من استهداف المشافي التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب.

وعن المجازر الأخيرة في غزة علق الكاتب القطري جابر الحرمي: “دعونا من النظام العالمي الشريك في الجرائم الصهيونية ..ألا يشاهد النظام العربي هذه المجازر الصهيونية التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا؟!”

دعونا من النظام العالمي الشريك في الجرائم الصهيونية ..

ألا يشاهد النظام العربي هذه المجازر الصهيونية التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا ..؟

مجزرة العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في #غزة تضاف إلى سجل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في تاريخه الملطخ بالدم ..

عار… pic.twitter.com/s2adVcyzNx — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 10, 2023

عار على العرب هذا السكوت

وأضاف الحرمي بتغريدة على منصة إكس: “مجزرة العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في غزة تضاف إلى سجل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في تاريخه الملطخ بالدم”.

وعلق الصحفي القطري على الرد العربي البارد حيال الجرائم المتكررة والهجوم الوحشي على قطاع غزة بالقول: “عار على العرب هذا السكوت المخجل والمذل”.

والجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء بصواريخ وقذائف مدفعية.

واستهدفت إسرائيل نازحين داخل المستشفى ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنها تحققت من غارة إسرائيلية على المستشفى، وتحدثت عن عنف شديد في محيط هذا المجمع الطبي.

“رايتس ووتش” تدحض أكاذيب الاحتلال

ودحضت منظمة “هيومن رايتس وواتش” الحقوقية، الجمعة، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن المواقع المستهدفة تتواجد فيها حماس وآخرها مستشفى الشفاء.

وقال المنظمة الحقوقية إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الاحتلال بأن لحركة “حماس” مقر تحت مستشفى “الشفاء” بمدينة غزة، داعية زعماء العالم “للتحرك بسرعة لمنع وقوع مزيد من الأعمال الوحشية”.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 35 يوماً حرباً وحشية ضد قطاع غزة تسبب فيها بتدمير أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهاد أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة.

كما تسبب الهجوم العنيف بجرح أكثر من 26 ألفا، فضلاً عن استشهاد 183 فلسطينياً في الضفة الغربية واعتقال 2280 هناك، وفقاً لمصادر رسمية.