تفاصيل لقاء أمير قطر مع السيسي وهذا ما تم الاتفاق عليه بشأن “محاولات تصفية القضية الفلسطينية”

وطن – كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، في القاهرة حيث تم مناقشة تطور الأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وكان أمير قطر قد وصل إلى العاصمة المصرية صباح، الجمعة، وكان في استقباله لدى وصوله المطار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عقد القمة الثنائية بينهما بشأن الوضع في غزة.

وبعد انتهاء اللقاء والقمة كشف الشيخ تميم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس“، تفاصيل النقاش الذي دار بينه وبين السيسي.

أمير قطر يعلق على القمة التي جمعته بالسيسي

وقال وفق ما رصدت (وطن): “مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.”

وتابع أمير قطر مشددا على أن “جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.”

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي عقد جلسة مباحثات مع تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

“رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية”

كما ناقش اللقاء بحسب منشور المتحدث الرسمي عبر حسابه بفيسبوك “التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.”

وفي هذا السياق بحث الشيخ تميم مع الرئيس المصري وفق البيان، أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن “للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.”

ويشار إلى أنه في اليوم الـ35 من الحرب على قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي المكثف على مواقع عدة في قطاع غزة، أبرزها المستشفيات.

وكانت تقارير صحفية وأحاديث لمسؤولين غربيين كشفت عن ضغوطات أمريكية ـ إسرائيلية على مصر من أجل القبول بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذي رفضه السيسي صراحة وعلانية في خطاب سابق له قبل 3 أسابيع.

وذكرت تقارير عبرية أن أمريكا وإسرائيل تحاولان إغراء السيسي للقبول بالعرض مقابل إسقاط ديون مصر، وتقديم حزمة مساعدات ضخمة للدولة التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها.