الجزائري عيسى ماندي وزميله إلياس أخوماش ينسحبان لحظة الوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين (صور)

وطن- انسحب النجم الجزائري الدولي عيسى ماندي وزميله ذو الأصول العربية المغربية إلياس أخوماش، الخميس، لحظة وقوف اللاعبين دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين، قبيل مباراة فريقهم فياريال أمام مكابي حيفا الإسرائيلي في بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن ثنائي نادي فياريال عيسى ماندي وإلياس أخوماش، رفضا الوقوف دقيقة صمت من أجل التضامن مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال مباراة فريقهم أمام مكابي حيفا، في منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

رفض عيسي ماندي وإلياس أخوماش التضامن مع إسرائيل

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” لم يدخل الثنائي العربي أرضية ملعب المباراة مع بقية الزملاء، قبيل بدء اللقاء في مسابقة الدوري الأوروبي، وابتعدا عن منتصف دائرة الملعب، لحظة الوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين”.

وكان نادي فياريال الإسباني قد استجاب لرغبة الثنائي العربي عيسى ماندي وإلياس أخوماش، بعدم الوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين، وأنهما سيقفان فقط دقيقة صمت على أروح جميع الضحايا الأبرياء.

وانتهت المباراة بفوز فياريال على منافسه مكابي حيفا، الخميس، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويتعرض قطاع غزة منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لحرب إسرائيلية عنيفة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والمستمرة حتى يومنا هذا.

كما وأجبر الاحتلال الإسرائيلي كافة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مناطق شمال ومدينة غزة، بترك منازلهم والنزوح القسري والجماعي إلى جنوب قطاع غزة لتهجير سكان القطاع، إلا أنهم لم يسلموا من استهداف الاحتلال لهم أثناء نزوحهم على طريق شارع صلاح الدين وارتقاء العديد منهم شهداء وجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة نحو 1130 مجزرة بحق المدنيين، كان آخرها مجزرة مدرسة البراق شمال غرب مدينة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 27 ألف ويزيد بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

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