“احنا راضين المقاومة تحطنا دروع بشرية يا نتنياهو”.. هكذا قال فلسطيني بعد ارتقاء أفراد عائلته شهداء في غزة (شاهد)

وطن- “كل العيلة راحت .. احنا راضين المقاومة تحطنا دروع بشرية يا نتنياهو..”، بتلك الكلمات التي قالها رجل فلسطيني وهو يبكي بعد ارتقاء عدد من أفراد عائلته شهداء جراء قصف الاحتلال المستمرة على قطاع غزة لليوم 36.

والتقط الصحفي الفلسطيني جمال عدوان من غزة، مقطع فيديو لرجل فلسطيني يبكي بعد ارتقاء عدد من أفراد عائلته شهداء جراء قصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، وهو يقول: ” وين العالم.. كل العيلة راحوا.. الطنيات (الأطفال) وأمي وأختي وأخوي وابن أخوي كلهم استشهدوا”.

احنا راضين المقاومة تحطونا دروع بشرية يا نتنياهو

وأضاف، “ما عنا ولا حد في المقاومة .. والله مدنيين سواقين كارات وحمير احنا.. احنا راضين المقاومة تحطونا دروع بشرية يا نتنياهو.. احنا راضين وقبلنين.. وهدول قويين.. احنا مش في المقاومة لكن مش ضد المقاومة معاهم..”.

حال الرجل الفلسطيني كحال أهالي غزة الذين فقدوا أعزاءهم وأحبابهم من أفراد عائلاتهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أنهم صامدين ويقفون مع المقاومة الفلسطينية قلباً وقالباً رغم ما يفعله الاحتلال من مجازر بشعة خلال حربه المستمرة على غزة.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب نجو 1130 مجزرة ويزيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان آخرها قصف مدرسة البراق شمال غرب مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيد فلسطيني من الأطفال والنساء، فيما لا يزال عالقون تحت ركام الأنقاض حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني، وأصيب ما يزيد عن 27 ألف بجراح مختلفة، وفق ما تحدثت به وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

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