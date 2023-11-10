أمريكي يشكر إسرائيل لأنها جعلت القضية الفلسطينية الأولى في العالم (فيديو)

وطن – بعث مواطن أمريكي برسالة شكر لـ “إسرائيل” لكونها فضـحت الجميع وجعلت القضية الفلسطينية الأولى في العالم، حسب قوله.

وقال الأمريكي الذي لم يعرف اسمه أو هويته في مقطع فيديو مصور: “أريد أن أشكر إسرائيل عن الأسبوعين الماضيين، وعلى تحريرها للجمهور الأمريكي من قبضتها ومن تبني روايتها فيما يجري في غزة.”

وتابع: “فالناس كانوا مرعوبين من اسرائيل ولكن في الوقت الحالي لم يعودوا كذلك”، مشيراً إلى أن العالم كله يتحدث ضد فظائع إسرائيل وضد اللوبي الخاص بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وضد سيطرة وسائل الإعلام.

“القضية الفلسطينية رقم واحد”

ومضى المواطن الأمريكي معرباً عن شكره لإسرائيل لأنها حسب وصفه “وحدت العالم كله لدعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال وجعلت قضيتهم القضية رقم واحد في العالم.”

كما فضحت “إسرائيل -كما قال- الخونة والجبناء والأشخاص الذين يدعون بأنهم يعملون من أجل الإنسانية، لكن اتضح أنهم ليسوا سوى متآمرين ومتواطئين في الفظائع في جميع أنحاء العالم.”

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وختم موجهاً حديثه إلى المحتل الإسرائيلي في فلسطين: “في النهاية سيتحرر الجميع من قبضتك المتوحشة.”

وكان استطلاع حديث أجرته جامعة “هارفارد” وجد أن ما يقرب من نصف المستطلعة آراؤهم (48%) يقولون إنهم يقفون إلى جانب حماس بدلا من إسرائيل في هذا “الصراع”، وتقول النسبة نفسها إنهم لا يوافقون بشدة على سياسة بايدن المؤيدة لإسرائيل.

وبحسب ما ذكرته مجلة ذي إيكونوميست “The Economist” فإن المناصرين للقضية الفلسطينية لم يكتفوا في الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد ما تقوم به إسرائيل، وإنما ذهبوا لمنصات التواصل الاجتماعي ليتمكنوا من إيصال أصواتهم.