أرقام مأساوية تكشف ما فعله الاحتلال بغزة بعد 35 يوما من الحرب.. ومطالب بتوقيف نتنياهو

وطن- وثّقت لغة الأرقام، مأساوية وفداحة كلفة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ35 على التوالي.

وإلى جانب استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، أبرز مكتب الإعلام الحكومي في غزة على لسان رئيسه سلامة معروف، كلفة مؤلمة للحرب الإسرائيلية.



تدمير مدارس ومستشفيات وكنائس

ففي إطار الحرب، دمّرت طائرات الاحتلال أكثر من 88 مقراً حكومياً، و238 مدرسة، منها 60 مدرسة خرجت عن الخدمة تماماً، وكذلك تدمير 67 مسجداً بشكل كلي، و145 مسجداً جزئياً و3 كنائس.

فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة 170 مليون دولار، حيث نجم عن ذلك إتلاف وتجريف 25% من المساحات الزراعية بواقع 45 ألف دونم.

يُضاف إلى ذلك إتلاف أفواج الدواجن والأسماك وأشجار الزيتون وضرب موسم زيت الزيتون وتضرر معاصر زيت الزيتون، وكذلك التسبب بتوقف حركة التصدير، وكذلك خسائر غير مباشرة يتم العمل على حصرها لاحقاً، كما أعلن مكتب الإعلام الحكومي.

مجازر ضد المستشفيات

وأشار إلى أن الجرائم والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال مستمرة باستهداف المستشفيات، كما أن هناك العديد منها خرج عن الخدمة، فيما تواجه مستشفيات الطب النفسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال خطر الخروج عن الخدمة، وسط أضرار بالغة حول مئات آلاف المواطنين وبينهم عشرات آلاف الأطفال.

وضمن استهداف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة، خرجت 18 مستشفى و46 مركز صحي عن الخدمة؛ وحُرم أكثر من 3000 طفل من الخدمات العلاجية للأورام وغسيل كلى فقط.

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حوامل متضررات من الحرب

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تضرر 50 ألف امرأة حامل افتقدن منذ أكثر من شهر من العناية والإرشاد والمتابعة، وكذلك فقد 100 ألف مواطن من المتابعة والإرشاد والأدوية المنصوص لهم، وذلك لعلاج أمراضهم المزمنة وارتفاع معدلات سوء التغذية الناجمة عن حرب التجويع التي يطبقها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وكذلك منع الإدخال المساعدات وإطباق الحصار بشكل كامل.

جرائم حرب إسرائيلية

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تخللها ارتكاب الاحتلال الكثير من جرائم الحرب والمجازر الموثقة من قِبل العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

وأحدث التحركات في هذا الصدد، تمثلت في توجيه محام فرنسي، رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وطالبت المنظمات أيضًا، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.