لاعب الأهلي المصري قفشة يعرض قميصه الأغلى في مسيرته في مزادٍ علني دعماً لفلسطين (صور)

وطن- أعلن لاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشة 27 عاماً، عن عرض قميصه الخاص بنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 ضد غريمه التقليدي الزمالك للبيع في مزاد علني، من أجل التبرع بهذا المبلغ لدعم فلسطين.

وشهدت مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موسم 2020-2021، تألق اللاعب محمد مجدي قفشة، حيث سجل هدف الفوز الثمين لصالح الأهلي المصري في الدقيقة ال86 بتسديدة قوية ورائعة آنذاك.

قميص قفشة لاعب الأهلي في مزاد علني لدعم فلسطين

وقال لاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشة، عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليو باترا الماضية في الدوري المصري الممتاز، الأربعاء، الذي فيها هدف الفوز لصالح المارد الأحمر الأهلاوي، ” قميص مباراة القرن أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني”.

وانتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليو باترا في منافسات الدوري المصري، بفوز المارد الأحمر الأهلاوي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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وأضاف اللاعب قفشة، ” هذا القميص الأغلى في مسيرتي، لكنه ليس غالياً على الفلسطينيين، ونحن معهم بقلوبنا.. هذه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية”.

وكان اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك المصري وزميله السابق طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي، قد أعلنا عن عرض قميصين لهما في مزاد علني من أجل دعم غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال35.

تعاطفاً مع غزة

وارتدى لاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشة، قميص تعاطفاً مع غزة، تضامناً مع فلسطين، ليسير بذلك على خطى أمير القلوب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي في شبكة قنوات بين إن سبورت الرياضية، عقب مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وارتقى أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأصيب ما يزيد عن 24 ألف مواطن بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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