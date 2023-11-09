رئيس فنزويلا يكشف عن مخطط إسرائيلي لقصف دول عربية بالقنابل النووية (شاهد)

وطن- وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رسالة تحذير للدول العربية بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مادورو في تصريحات له: “يريد العنصريون والمتعصبون الصهاينة اليوم القضاء على الشعب الفلسطيني.. وإليكم المزيد، يريدون القضاء على كل الشعوب العربية وكل الشعوب المسلمة”.

"إنهم لا يريدون فقط القضاء على الشعب #الفلسطيني بل على كل الشعب #العربي".. الرئيس الفنزويلي يدلي بكلمة تدين المجازر الإسرائيلية على #غزة، ويوجه كلمة للشعوب العربية، فماذا قال؟ pic.twitter.com/pvGVl8tLZz — TRT عربي (@TRTArabi) November 8, 2023

وأضاف نيكولاس مادورو: “الصهاينة زرعوا بذور الكراهية منذ 75 عاما بمساعدة الغرب.. أنصِت أيها العالم الخيِّر الذي يسمعني.. انتبهوا أيها السيدات والسادة في الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية والعالم.. لقد نشروا فكرا أكثر خطورة من النازية أولا ضد الشعب الفلسطيني بالغارات والمجازر والإبادة الجماعية والقنابل النووية ثم سيكون ضد العرب والمسلمين”.

وصرح الرئيس الفنزويلي: “الصهاينة سيتقدمون نحونا نحن المسيحيين الكاثوليك”، مطالبا بوقف هذه المجازر فورا وقبل فوات الأوان.

وختم نيكولاس مادورو تصريحاته قائلا: “فلنوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الحبيب”.

النووي الإسرائيلي عاد للواجهة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ34 على التوالي، وسط تكثيف جيش الاحتلال من شن غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وحديث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تهديدات يُشكلها “النووي الإسرائيلي”، يتزامن مع تصريحات فجرت قنبلة مدوية، عندما دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وفيما وثقت هذه الدعوة المتطرفة، امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، فقد أثارت ضجة عربية ودولية، وسط دعوات متزايدة لكبح جماح إسرائيل وتلجيمها بسبب المجازر التي ترتكبها في غزة.