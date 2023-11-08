 مُشجع يقتحم مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن لرفع علم فلسطين مُدون عليه: “أوقفوا قتل أطفال غزة.. لنقف سوياً” (فيديو)

وطن- اقتحم مشجع مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الأربعاء، رفعاً علم فلسطين كتب عليه: ” أوقفوا قتل أطفال غزة.. دعونا لنقف سوياً” داخل ميدان ملعب “باركن”.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع لفت أنظار الجميع حول ما يحدث في فلسطين، من خلال رفع بلادها والسير به داخل أرضية ملعب المباراة، مدون عليه: ” أوقفوا قتل أطفال غزة.. دعونا لنقف سوياً”، بعد اقتحامه مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن بدوري الأبطال.

مشجع يقتحم مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن لرفع علم فلسطين

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ المستمرة لليوم ال34 على التوالي، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي على ما يحدث في غزة.

وارتقى أكثر من 10 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 24 ألف بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

وتلقى مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” الخسارة أمام كوبنهاغن برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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وسجل فريق كوبنهاغن رباعيته داخل مرمى شباك مانشستر يونايتد، محمد اليونسي في الدقيقة ال45 ودييغو جونسالفيس في الدقيقة ال45+9 من ركلة جزاء، ولوكاس ليراجر في الدقيقة ال83 وروني بردغجي في الدقيقة ال87.

فيما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد اللاعب راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين ال3 وال28 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة ال69 من ركلة الجزاء.

كما وشهدت المباراة طرد نجم مانشستر يونايتد بالبطاقة الحمراء ماركو راشفورد في الدقيقة ال42 من زمن المباراة.

ويتذيل فريق مانشستر يونايتد أدنى ترتيب مجموعة منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كوبنهاغن صاحب المركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونخ برصيد 4 نقاط.

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