قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم و”أبو عبيدة” يكشف عن قتلى وإصابات بالجملة (فيديو)

وطن – أعلنت كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس ـ الأربعاء، أنها أوقعت بقوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنطقة “الشيخ عجلين”، مؤكدة سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب المقاومة أعلنت أيضا أنها قنصت جنديا إسرائيليا، ودمرت 18 آلية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” بقطاع غزة، منذ صباح الأربعاء.

وأضاف بيان القسام أنها استهدفت جنودا إسرائيليين، قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس.

وبثت كتائب القسام مقاطع مصورة لاستهداف عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في أطراف غزة وتدميرها كليا أو جزئيا.

أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية للاحتلال

من جانبها قال الناطق العسكري باسم القسام “أبو عبيدة”، في كلمة جديدة مصورة له تناقلتها وسائل الإعلام، إنهم وثقوا تدمير “136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا”.

وأكد المتحدث باسم القسام “استمرار عناصر المقاومة في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور”.

“أبو عبيدة” أضاف في كلمته التي رصدتها (وطن): “يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات”.

وقال “أبو عبيدة” أيضا: “نناور بقوات النخبة من مجاهدينا ونلتف لضرب العدو في صفوفه الخلفية وننصب الكمائن له ولدباباته.”

وتابع”: نوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو.”

اقرأ أيضا:

كما شدد المتحدث باسم كتائب القسام على أن المسار الوحيد للتفاوض مع الاحتلال “هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي”.

ولفت “أبو عبيدة” إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم”.

وأوضح متحدث القسام أن إسرائيل “تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر”.

وصباح الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطرة خلال القتال في شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 31 منذ بداية العملية البرية.

والثلاثاء، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، حيث وصلت جثامين 13 شهيدا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.