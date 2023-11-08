فيديو لشاب تركي يحطم واجهة محل برغر كينغ في إسطنبول تضامنا مع غزة

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثّق ما فعله شاب تركي عبر بطريقته الخاصة عن غضبه من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة.

الشاب التركي أقدم على تدمير واجهة أحد فروع سلسلة مطاعم برغر كينغ في إسطنبول؛ احتجاجا على دعم هذه السلسلة التجارية للاحتلال.

وأظهرت لقطات مصورة، وأخرى من كاميرات مراقبة، الشاب التركي وهو يحطم واجهة برغر كينغ، فيما لوحظ أن أحدا لم يتدخل لمنعه من فعل ذلك.

حملة مقاطعة واسعة لشركات دعم الاحتلال

و”برغر كينغ” من بين السلاسل التجارية التي أدرجت ضمن دعوات المقاطعة، بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وكانت إدارة سلسلة مطاعم برغر كينغ، قد أعلنت دعم الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، وذلك من خلال توفير عدد من الوجبات المجانية لجنود الاحتلال.

وأغلب الشركات الداعمة للاحتلال هي شركات أمريكية، مثل شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة التي تبرعت بعشرات آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي، والشرطة، والمستشفيات ومستوطنات غلاف غزة.