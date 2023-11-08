طفلة فلسطينية مُنهارة وتودع عصفورها الذي قتل في قصف إسرائيلي (فيديو)

وطن – لم ترحم آلة القتل الإسرائيلية بشراً ولا حجراً ولا حيوانات ولا حتى طيور، وانتشر شريط فيديو مؤثر يوثق بكاء طفلة فلسطينية على عصفورها الذي قُتل نتجية قصف إسرائيلي.

الطفلة الغزاوية التي تدعى “سلمى”، ظهرت وهي تبكي عصفورها الذي قُتل جراء القصف الإسرائيلي على غزة، في مشهد يشير إلى إنسانية الضحايا مقارنة بوحشية القتلة.

وبدت الطفلة في مقطع الفيديو المتداول وهي تمسك برفات العصفور الصغير، أخضر اللون، وتبكي بحرقة أثناء دفنه داخل تربة “أصيص نبات”.

ولم تكف الطفلة عن البكاء، فيما تحاول امرأة يسمع صوتها في خلفية المقطع ـ ربما تكون والدتها ـ مواساتها والتخفيف من مصابها.

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وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، الثلاثاء، إن ما يسمى بالممرات الآمنة التي يزعم الاحتلال وجودها باتت ممرات موت، مطالباً الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف.

كما طالب “القدرة” في تصريحاته كل الأطراف بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود إلى القطاع المحاصر.