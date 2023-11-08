طرد سياسي أمريكي من مباراة كرة قدم لرفعه علم بلاده وإسرائيل داخل الملعب (شاهد)

وطن- طرد رجل الأعمال الأمريكي والسياسي الديمقراطي لولاية نيوجيرسي الأمريكية جورج نوركروس، من ملعب مباراة فيلادلفيا أمام نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم، بعد رفعه علم بلاده وإسرائيل داخل الملعب.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام أحد رجال الأمن داخل ملعب ” تالين أنغري”، بإزالة علم أمريكا وإسرائيل من داخل المقصورة التي كان يجلس فيها السياسي الأمريكي الديمقراطي جورج نوركروس الذي اعترض على ذلك.

طرد السياسي الأمريكي جورج نوركروس

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المختلفة، فإن رجل الأعمال الأمريكي لولاية نيوجيرسي الأمريكية نوركروس اعترض على قيام رجل الأمن بإزالة علم أمريكا وإسرائيل، بالإساءة اللفظية والجسدية، وهو ما دفع رجل الأمن إلى طرده خارج المقصورة.

وانتهت المباراة بفوز فيلادلفيا أمام منافسه نيو إنجلاند، السبت، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء وتأييد أمريكي، بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ المستمرة لليوم ال33 على التوالي، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي على ما يحدث في غزة.

حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العشرات من المجازر بحق الفلسطينيين المدنيين خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، كان آخرها مجزرة مخيم المغازي والبريج ودير البلح والشاطئ وسط وشمال غرب غزة.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة 70%ويزيد، فيما أصيب أكثر من 24 ألف بجراح مختلفة حتى كتابة هذا الخبر.