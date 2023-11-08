حماس فكرة لا تنتهي.. أردنيون بعد تصريحات أيمن الصفدي: خرجنا من مجموعة “لا سمح الله”

وطن- أثير تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ففي أثناء لقائه بصحفيين وكُتاب في ندوة استضافها صالون أمانة عمان، تحدث الوزير الأردني عن ترويج إسرائيل وغيرها هدف القضاء على حماس وتطرح سيناريوهات لما بعد ذلك.

وعلق الصفدي على ذلك قائلا: “حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي، من يريد وضعاً مغايراً، عليه تلبية حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني وبالسلام الشامل”.

وأضاف: “إذا لم يذهب المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، وبخطة تحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، فإننا سنعود للحرب كل 5 أو 6 سنوات، ولن يشهد أحدٌ الاستقرار والأمن الذي يطالب به كل العالم”.

وأشار أيمن الصفدي إلى أن الأردن يصر على التعامل مع القضية الفلسطينية بسياقها الكامل، وحل سياسي وسلام شامل وعادل، يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة.

تفاعل واسع بعد تصريحات الصفدي

حديث الوزير الأردني أيمن الصفدي عن أن حماس فكرة لا تنتهي، أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فيما انبرى البعض في تفسير وتوضيح أسباب إقدام الصفدي على التعبيرعن هذا الموقف.

وقال الكاتب والباحث أحمد سليمان العُمري في تغريدة على منصة “إكس”: “الصفدي، وصف وأنصف فأصاب.. تصريح صريح فاجأني إيجابا؛ وصف الواقع الفلسطيني وأنصفة بكلمات مختصرات دون مواربة”.

«#حماس فكرة لا تنتهي، ومن يريد وضعا مغايرا عليه تلبية احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني»، وزير الخارجية الأردني #الصفدي، وصف وأنصف فأصاب.

تصريح صريح فاجأني إيجابا؛ وصف الواقع الفلسطيني وأنصفة بكلمات مختصرات دون مواربة.#الأردن #غزة_تزحف_الى_القدس #فلسطين_تنتصر #فلسطين_المحتلة… pic.twitter.com/jQAer6dSVz — أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) November 8, 2023

وكتب الناشط حاتم بني ياسين: “وزير الخارجية : أيمن الصفدي يستاهل تحية ع الكلام القوي الي يحكي و بمثل كل الشعب.. حماس فكرة وعقيدة عند الشعب الفلسطيني”.

وغرد الصحفي عدي صافي: “وزير الخارجية أيمن الصفدي: حماس فكرةٌ لا تنتهي.. وأنتَ أستاذُنا الصحفيُ المحتَرف، قبلَ أن تكون دبلوماسيُنا الذي يدافعُ عن قضيتنا وكأنّكَ أسدٌ هصور.. الصفدي، فكرة عن الدور الأردني الشريف، الذي لا ينتهي أو يحيدُ عن الحقِ، بإذن الله”.

وكتب الناشط سالم النوارسة: “تصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي يمثل جميع الأردنيين اللذين ليس لديهم أدنى شك في أنفسهم ومثل ما قال الملك عبدالله بوصلتنا فلسطين.. فلسطنيين الهوا أردنيين الهوية.. ورحم الله شهداء غزة، وعاشت المقاومة الفلسطينة حركة حماس الإسلامية”.

تصريح وزير الخارجية @AymanHsafadi ايمن الصفدي يمثل جميع الاردنيين اللذين ليس لديهم أدنى شك في انفسهم ومثل ماقال الملك عبدالله بوصلتنا فلسطين 🇵🇸 فلسطنيين الهوا اردنيين الهوية ورحم الله شهداء غزة

وعاشت المقاومة الفلسطينة حركة حماس الاسلامية ….

#حماس_فكرة_والفكرة_لا_تنتهي — سالم النوارسة (@salm_96s) November 8, 2023

وتفاعلت الناشطة لانا خالد: “في البدء كانت كلمة تصريح الصفدي بعد عملية الإنزال، كلام مُشرف وعودة للمسار المطلوب حماس فكرة.. يعني إن شاء الله نطلع من مجموعة لا سمح الله”، في إشارة إلى تصريح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الذي قالت عبارته الشهيرة إن المقاومة لا تنتظر من الدول العربية تحريك جيوشها إلى فلسطين “لا سمح الله”.

فيما اعتبرت الناشطة فاتن الجوهاني أن تصريحات أيمن الصفدي ناتجة عن سببين، وحددتهما بالول: “قوة وبسالة وجسارة حماس وجناحها القسام وثبات وصبر أهلنا في غزة رغم حرب الإبادة والحصار الخانق صهيونيا ومصرياً، أما السبب الثاني هو أول هتاف خرج من الجماهير الأردنية قالوا حماس إرهابية كل الأردن حمساوية، أعتقد تم تفنيده جيدا ورسالته وصلت”.

وكتب الناشط بدر الحويان: “الصفدي حماس فكرة لا تنتهي ومن يريد وضعا مغايرا عليه تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.. أتحدى رئيس دولة يحكي هذا الحكي بتغريدة سابقة قلت الصفدي قوي وتصريحاته نارية”.

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الصفدي حماس فكرة لا تنتهي ومن يريد وضعا مغايرا عليه تلبية حقوق الشعب الفلسطيني✌️

اتحدى رئيس دولة يحكي هذا الحكي بتغريدة سابقة قلت الصفدي قوي وتصريحاته ناريه❤️#غزه_مقبره_الغزاة#غزه_تقاوم_وستنتصر — بدر الحويان 10 🇯🇴🇯🇴 (@baderalhwayan10) November 8, 2023