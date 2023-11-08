حضن وقبلة قد لا يتكرران.. طبيب فلسطيني يودع أسرته في معبر رفح ويرفض مغادرة غزة

وطن- في مشهد ينم عن إصرار كبير والتزام شديد بالمسؤولية، رفض طبيب أن يصاحب أسرته في مغادرتها لغزة وقرر أن يظل في القطاع ليؤدي دوره في علاج الجرحى والمصابين جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، الطبيب وهو يرتدي “بالطو العمل”، داخل معبر رفح، فيما كان يودع أسرته وهي بصدد المغادرة إلى مصر، فيما شوهدت طفلته وهي تجهش بالبكاء.

وأخذت الطفلة تقبِّل وتحتضن والدها، تخوفا من أن تكون هذه المرة التي تراه فيها لكون كل من في قطاع غزة معرضا للاستشهاد جراء غارات الاحتلال.

ومن المرجح أن هذه الأسرة من مزدوجي الجنسية، باعتبار أن هذه الفئة هي التي يُسمح لها فقط بمغادرة القطاع.

وتحدث الطبيب الفلسطيني عن هذا المشهد، قائلا إنه شعور صعب جدا، لكن هذا الوضع أفضل لأسرته من الاستمرار تحت القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضح أن مغادرتهم لغزة والاطمئنان عليهم سيكون دافعا له للتركيز أكثر في عمله، لكون كان مضطرا للتنقل بأسرته من مكان لآخر.

وأشار إلى أن الاحتلال يمعن في قتل النساء والأطفال بصورة رهيبة، مؤكدا أن الوضع في غزة أسوأ ما يمكن، لكن الطبيب ليس أمامه سوى التعامل مع الجريح الذي يرد إلى المستشفى.

ولفت إلى أن الاحتلال يشن حربا همجية على قطاع غزة.

طبيب يودع عائلته عند #معبر_رفح ويختار البقاء في قطاع #غزة لمعالجة الجرحى والمصابين pic.twitter.com/9w9oPVKTGC — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 7, 2023

33 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ33، فيما تتواصل الغارات المكثفة على القطاع، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر خلال الساعات الماضية، وتحديدا في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف و300، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

يأتي هذا فيما نددت منظمات دولية وأممية، بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية، وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة.

وفي توثيق لمأساوية الأوضاع الإنسانية، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، على أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة، وقال مفوضها العام فيليب لازاريني إن العالم فقد إنسانيته على ما يبدو.