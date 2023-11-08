تفتيش جسدي مهين لطالبات فلسطينيات في القدس على يد جنود الاحتلال

وطن – فجر مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا غضب النشطاء، حيث وثق طريقة تعامل مهين لجنود الاحتلال الإسرائيلي مع طالبات فلسطينيات في “مخيم شعفاط” شمالي القدس، تحت تهديد السلاح.

وأظهر المقطع الذي راج على نطاق واسع أحد جنود الجيش المذعور مدججاً بالسلاح وهو يوقف طالبة على باب أحد المحال التجارية ووجها إلى الأمام، بينما يأمرها برفع يديها.

“اعتداء مهين وتحرش”

وبطريقة مشينة يقوم الجندي الصهيوني بتلمس ثيابها من الأعلى إلى الأسفل لتفتيشها، دون أدنى اعتبار لكونها أنثى، قبل أن يأمرها بالاستدارة ويتابع تفتيشه المزعوم.

وشوهدت طالبة أخرى وهي تنظر إلى المشهد بذهول ورعب قبل أن يأمرها جندي آخر بالإستدارة إلى الحائط، ويقوم بتفتيشها بذات الطريقة المهينة.

وتسبب الفيديو بموجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، وفي هذا السياق كتبت نداء بسومي الصحفية بشكبة “قدس”: “فيديوهات تفتيش طالبات المدارس من شعفاط عبارة عن تحرش علني وواضح.”

وتابعت: “غير عن الاعتداء على النساء وإهانتهم بشكل كبير وقت اعتقال أحد أفراد عائلتهم، غير الاعتداء على الأسيرات وتهديدات الاغتصاب.”

فيما دون ناشط آخر: “تفتيش تحرش انتهاك فاضح بحق الطالبات في القدس من قبل حثالة البشر.. هاو علاش 7 أكتوبر موش من فراغ من الظلم اللي كان صاير عالناس وعالمقدسات.”

وقال “كمال عطية”: “يالها من مهزلة أخلاقية وانسانية ودينية.. هل وصلت بكم أيها الخنازير الخوف والرعب حتى من هؤلاء الفتيات ستدفعون الثمن غاليا.”

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اقتحام مخيم شعفاط

وكانت قوات كبيرة مدججة بالسلاح اقتحمت صباح، الأربعاء، مخيم شعفاط وفرضت طوقا أمنيا في محيط منزل عائلة الأسير محمد الزلباني قبل هدمه، وزرعته بالمتفجرات قبل تفجيره.

كما حاصرت قوات كبيرة المخيم من جميع الجهات، واعتلت قناصة شرطة الاحتلال أسطح المنازل والشقق السكنية وأطلقوا النار على الشبان فيه.

وبحسب “المركز الفلسطيني للإعلام” تزامن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط، مع خروج طلبة المدارس لمدارسهم، حيث شهدت زقاق المخيم عمليات تفتيش مجندات من جيش الاحتلال لطالبات المدارس والتنكيل بهن عبر تفتيش استفزازي مهين.

وفي اليوم الـ33 من الحرب على غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع المحاصر، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان بجباليا والنصيرات والشجاعية.