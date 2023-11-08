تسريب لمبارك يلقى رواجا بالتزامن مع أحداث غزة وانبطاح حكام العرب

وطن – في ظل ما يجري من تخاذل عربي وصمت دولي مريب حيال المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال، استعاد نشطاء فيديو قديم مسرب للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، يعترف فيه بتخاذل الأنظمة العربية ـ وهو من ضمنها ـ ويسخر من دعوات مساندتهم لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.

وفي مقطع الفيديو المستعاد الذي لم يُعرف تاريخه على وجه التحديد، كان “مبارك” الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، يرد على سؤال وجه إليه من أحد الحضور وهو: كيف يساعد ويساند العرب فلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟

فرد عليه الرئيس المصري الراحل بنبرة هازئة: “عايز مساندة العرب لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.. ابقى قابلني”.

مبارك يتحدث بصراحة ويعترف بخذلان حكام العرب لفلسطين

لتضج الصالة التي كان يتحدث لجمهورها بموجة من الضحك والتصفيق لمبارك، الذي شدد على الحضور ووسائل الإعلام بأن حديثه هذا ليس للنشر.

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وفسر الرئيس الراحل حديثه بعد ذلك بأن “أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء”، مضيفا: “يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها، لذلك إضعاف مصر هو عامل مهم جدًا لهم وهو هدفهم.”

وهو السيناريو الذي يبدو اليوم أنه في طريقه للتنفيذ بمساعدة من رئيس الانقلاب في مصر “عبد الفتاح السيسي”.

وتابع مبارك، وكأنه يستشرف ما يجري اليوم: “العرب كلهم عايزين مساندة أمريكا.”

واستدرك: “أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها.”

وتابع: “لأن أمريكا هي المسؤولة في الخليج، حتى مجرد انعقاد القمة العربية صعب؛ لأن هناك اتصالات تحدث تمنع القمة من الانعقاد لاتخاذ مواقف موحدة.”