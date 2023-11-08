الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية

وطن – أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية، وذكر أنها كانت تقوم بعمليات تجسس.

وجاء في بيان متحدث الحوثي: “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 في أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف سريع في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” والذي رصدته (وطن): “التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

5 عمليات هجومية للحوثي تجاه إسرائيل

وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد أعلنت، الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، تنفيذ عملية هجومية ضد إسرائيل هي الخامسة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتضمنت العملية إطلاق طائرات مُسيرة على أهداف وصفتها بـ”الحساسة” في إسرائيل، مشيرة إلى أنها تسببت في توقف الحركة في القواعد والمطارات.

وبث الجماعة مشاهد لإطلاق دفعة من الطائرات المسيرة قالت إنها استهدفت مواقع مختلفة وحساسة للاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، قد ذكر أن قوات تل أبيب مستعدة للتعامل مع الهجمات المحتملة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

جاء ذلك بعد حديث في وسائل الإعلام عن اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صواريخ وطائرات دون طيار التي تم إطلاقها من اليمن أمس باتجاه إسرائيل.

وكانت جماعة الحوثي قد توعدت بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، دعماً ونصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وحشية منذ أكثر من شهر، حسب عدة بيانات للجماعة اليمنية.