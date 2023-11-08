يتساقطون في غزة.. الاحتلال يبث مشاهد لنقل قتلاه وجرحاه إلى المستشفيات

وطن – أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 من جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة، ووثقت مشاهد نشرتها وسائل إعلام عبرية عمليات نقل الاحتلال لجنوده القتلى والمصابين في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل عبر طائرات الهليكوبتر.

وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان اسم أحد الجنود القتلى وهو الرقيب نوعم يوسف عبو (20 عاماً) من ديمونا، جندي بالكتيبة 931 في لواء ناحال، مشيرا إلى أنه سقط في معركة بشمال قطاع غزة.

وأضاف البيان الذي نقلته صحف عبرية: “كما أصيب جنديان من الكتيبة 7107 ومقاتل من الكتيبة 198 ومقاتل من الكتيبة 196 بإصابات خطيرة في معارك متفرقة (الأربعاء) شمال قطاع غزة، وتم إبلاغ ذويهم”.

وأعلن الاحتلال مقتل 2 من جنوده، وإصابة عدد آخر خلال، الأربعاء.

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وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى بجيش الاحتلال في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 34 جنديًا، بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع فيديو مروحيات تابعة لجيش الاحتلال في ساحة مستشفى “أسوتا” في أسدود محملة بالقتلى والجرحى، من جنود الاحتلال قادمين من غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت، أنها قنصت جنديا إسرائيليا، ودمرت 18 آلية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” بقطاع غزة، منذ صباح الأربعاء.

وأضافت الكتائب أنها استهدفت جنودا إسرائيليين، قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس.

فيما قال “أبو عبيدة” في كلمة مصورة، الأربعاء، إن عناصر القسام وثقوا تدمير “136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة”، كما أكد تفادي إسرائيل الالتحام الكامل مع المقاومة على الأرض.