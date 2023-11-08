أستاذ بجامعة قطر يرد على مؤرخ صهيوني يهدد باستعمال النووي في غزة

وطن – علق الكاتب والباحث الموريتاني المعروف الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، على فيديو للكاتب والمؤرخ الصهيوني في الجامعة العبرية بالقدس “يوفال هراري”، ظهر عبره يهدد غزة باستخدام السلاح النووي.

ووصف “الشنقيطي” في تغريدة له على منصة “إكس” هراري “بالسائر على مذهب قوم لوط” ساخراً من تسويقه من قبل المنتديات العالمية بحجة أنه من الفلاسفة القلقين على مستقبل البشرية بينما يهدد في الوقت ذاته بإبادة أرض فلسطينية.

وجاء في تغريدة الكاتب والباحث الموريتاني: “هذا الكاتب الصهيوني، يوفال هراري، السائر على مذهب قوم لوط، والذي تم تسويقه في المنتديات العالمية باعتباره من الفلاسفة القلقين على مستقبل البشرية.. يهدد باستعمال السلاح النووي الصهيوني!!”.

الشنقيطي: “حرب غزة تكشف زيف مظلومية الصهاينة”

وأضاف أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر: “لقد كشفت حرب غزة الكاشفة كل الزيف الصهيوني المتستر وراء المظلومية التاريخية”.

وكان المؤرخ الصهيوني “هراري” قد ظهر في فيديو وهو يتحدث عما وصفه بالخطر الأكبر الذي تواجهه “إسرائيل” زاعماً أن المنطقة كلها تواجه هذا الخطر منذ سنوات.

وذكر الكاتب الصهيوني أن المنطقة مقبلة على حرب نووية قريبة بسبب تهديد حقيقي من قبل إيران وحلفائها حسب زعمه، قائلاً إن الاحتلال بإمكانه الدفاع عن نفسه بكل الوسائل بما في ذلك السلاح النووي.

وعلق الدكتور “كمال القطوي” على تغريدة محمد مختار الشنقيطي: “هذا الأنموذج الفاقع للحضارة الغربية في لحظتها الراهنة، إلحاد في العقيدة، شذوذ في الأخلاق، عنصرية لا حدود لها تجاه الآخر، وعدمية تستوجب فناء هذا الجنس المريض”.

فيما وصف “نزيه القاضي” الكاتب الصهيوني الذي هدد غزة بالنووي بالمهرج معلقاً: “مجرد مهرج وليس له أي صلة بالفلسفة أو التاريخ .. لكنه أصبح فيلسوفا في زمن التفاهة الذي نعيش به”.

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو قال في تصريحات أثارت غضبا واسعا، الأحد، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.

مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين” الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وصف نشطاء وحقوقيون غربيون دعوة وزير التراث الإسرائيلي، لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع بـ “الجنون والهوس”.