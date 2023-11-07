ربطة الشعر آخر ذكرى من أطفال غزة.. وداع مؤلم لطفلة استشهدت في غارة إسرائيلية (شاهد)

وطن – بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مؤثرة لأب وأم فلسطينيين وهما يودعان طفلتهما الشهيدة التي ارتقت جراء غارة إسرائيلية ضمن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع المحاصر.

وشوهد المواطن الفلسطيني، في مقطع الفيديو، وهو يحتضن طفلته وبجانبه تجلس والدتها التي ظهرت وهي منهارة من البكاء حزنا على فراق “الصغيرة” التي قتلها جيش الاحتلال.

فيما حرصت الأم على أخذ ربطة الشعر من الطفلة كذكرى، في مشهد مؤلم، وأخذت تحتضن هذه الطفلة بعدما أُخِذَ جثمان الشهيدة تمهيدا لدفنه.

وحاول الأب، التخفيف من هول المأساة على الأم، التي ظهرت وهي عاجزة عن أن تتمالك نفسها.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تخطت شهرها الأول، وأسفرت عن استشهاد 10165 فلسطينيا على الأقل، مع تسجيل أكثر من 25 ألف جريح، وأسفرت عن دمار واسع في القطاع.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته العنيفة ويتوسع في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 17 عامًا، وذلك على الرغم من كل أعداد الشهداء والجرحى، والنداءات والدعوات بضرورة وقف إطلاق النار.

الأطفال بنك أهداف الاحتلال

وفي وقت يزعم فيه جيش الاحتلال استهداف عناصر مسلّحة من المقاومة الفلسطينية في الحرب على غزة، إلا أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع تؤكد أنّ بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم النساء والأطفال الذين يشكّلون 67% من أعداد الشهداء.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بأنه يتم تسجيل شهيد وجريحين من الأطفال كل عشر دقائق في غزة.