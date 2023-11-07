ناشط سعودي: “حتى الصهاينة ما يسو الي سووه السعوديين والإماراتيين” (فيديو)

وطن – أطل الناشط السعودي علي هاشم بمقطع مصور هاجم فيه سعوديين وإماراتيين لم يسمهم لكنه قال إنهم منفصلون عن الواقع في فلسطين وأنهم بعكس العالم كله يلتفتون إلى قذارات في السوشيال ميديا.

وذكر هاشم بمقطع مصور على منصة إكس (تويتر سابقاً) رصدته وطن: “العالم كله من 7 أكتوبر إلى اليوم الشغل الشاغل في الإعلام وعلى السوشيال ميديا إما الدفاع عن فلسطين أو تحليلات سياسية أو مجريات الأحداث”.

وأضاف الناشط السعودي: “السعودي والإماراتي مشغولين بالشتم والقذف وهتك في أعراض الناس وارتكاب القذارات في السوشيال ميديا سواء فيسبوك، تيك توك، إكس وأي مواقع أخرى”.

ناشط سعودي يهاجم السعوديين والإماراتيين

وتابع علي هاشم الذي يعرف عن نفسه في إحدى فيديوهاته بأنه من السعودية وأنه قدم إلى الحدود مع فلسطين لنصرة غزة: “أنا ماعارف هذول الإماراتيين أو السعوديين شنو متربين في الشوارع؟”.

وأكمل مخاطباً السعوديين والإماراتيين (دون تحديد أسمائهم): “ما عندكم أخلاق؟ أنتو أهلكم بالبيت يعاملوكم هذه المعاملة؟ أنت أبوك وأمك ربوك تقذف أعراض الناس؟ هل أقربائك يتكلمون بنفس اللهجة القذرة الي تتكلم فيها؟ وين متربي أنت؟”.

وأردف عن هؤلاء: “لا عندهم أخلاق ولا نخوة ولا مروة ياعمي خليك حر بحياتك خلي عندك ذرة شرف .. ما في عندكم حشمة ما تستحي يشوف ابنك أو أخوك الي أنت قاعد تكتبه شو هذا الانحطاط الأخلاقي الي أنت عايش فيه”.

انطم بس قطر و شعبها كلهم مع فلسطين مو شايف قناة الجزيرة يا دلخ — محمد ألشرعبي 🇵🇸 (@AlshrBy55843) November 7, 2023

واتهم هاشم القطريين بتزييف الحقائق لكن العديد من المغرديين أكدوا أن كلامه بحق قطر غير صحيح وأن كل ما ذكره يستثني قطر التي تقف وشعبها وحكومتها مع غزة والقضية الفلسطينية.

“أحفاد مسيلمة في موسم الرياض”

وكان علي هاشم قد شارك مقطع مصور على حسابه في تيك توك يهاجم فيه السعوديين من رواد موسم الرياض الذي يقام بالرغم من كل المآسي في قطاع غزة واصفاً من حضر بالمسلمين الجدد أحفاد مسيلمة (زعيم المنافقين في الإسلام).

وفي الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف وحشي عشوائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرب إسرائيلية لا تفرق بين مدني ومقاتل تلتفت الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية وتلك العربية المطبعة مع الاحتلال إلى إقامة حفلات وفعاليات دون أدنى استحياء وفق وصف ناشطين.

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وثار غضب كبير بسبب إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موسم الرياض على الرغم كل الدعوات لتأجيله على الأقل في ظل الدماء التي لا تتوقف في قطاع غزة.