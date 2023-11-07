ممرضة أمريكية عائدة من غزة تروي شهادة مروعة عن الوضع المأساوي في القطاع (فيديو)

وطن- قدّمت الممرضة الأمريكية إميلي كالاهان العاملة لدى منظمة أطباء بلا حدود، والتي عادت مؤخرا من غزة، شهادة مفجعة عن طبيعة الأوضاع في القطاع المحاصر والذي يشن جيش الاحتلال حربا عليه للشهر الثاني على التوالي.

وقالت إميلي كالاهان، في لقاء متلفز: “بحلول الوقت الذي غادرنا فيه هناك، كان هناك 35 ألف نازح يعيشون بجانبنا.. كان هناك أطفال مصابون بحروق شديدة في وجوههم وفي أعناقهم وفي جميع أنحاء أطرافهم لأن المستشفيات مكتظة للغاية”.

وأضافت: “يخرجون فورا بعد ذلك، ويُرسلون إلى هذه المخيمات من دون إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب”.

وأشارت إميلي كالاهان إلى وجود 50 ألف شخص في المخيم الذي تتحدث عنه مقابل أربعة مراحيض، ويُعطَون ساعتين من الماء كل 12 ساعة.. تخيلوا 4 مراحيض لـ50 ألف شخص”.

ولفتت كالاهان إلى رصدها إصابات بحروق وبتر جزئي فيما يتجولون في هذه الظروف، موضحة أن الآباء يُحضرون أبناءهم طلبا لأي مساعدة يمكن تقديمها إليهم، لكن الإمدادات شحيحة جدا.

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إميلي كالاهان، ممرضة أمريكية مع "أطباء بلا حدود" عائدة من غزة، تقدم شهادة مفجعة عن الأوضاع هناك: الأطفال المحترقون ومبتورو الأطراف لا يبقون في المستشفى ويرسلون إلى المخيمات، من دون ماء صالح للشرب.. 4 حمامات يشترك فيها 50 ألف شخص.. شاهد#غزه_تقاوم #GazaGenocide pic.twitter.com/k9P3wFPrT1 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) November 7, 2023

33 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ33، فيما تتواصل الغارات المكثفة على القطاع، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر خلال الساعات الماضية، وتحديدا في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف و300، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

يأتي هذا فيما نددت منظمات دولية وأممية، بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية، وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة.

وفي توثيق لمأساوية الأوضاع الإنسانية، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا“، على أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة، وقال مفوضها العام فيليب لازاريني إن العالم فقد إنسانيته على ما يبدو.