لحظات تحبس الأنفاس لإخراج طفلة فلسطينية فاقدة للوعي من تحت الأنقاض في غزة (شاهد)

وطن – وثقت لقطات بثتها قناة الجزيرة، لحظات تحبس الأنفاس لعملية إخراج طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد استهداف منزلهم جراء غارة إسرائيلية عنيفة.

وبيّنت اللقطات، تجمع عدد كبير من المواطنين بينهم أحد رجال الدفاع المدني للعمل على إنقاذ الطفلة من تحت أنقاض المنزل الواقع في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفيما كانوا يصدحون “يا رب”، نجحوا في إنقاذ الطفلة وانتشالها حية، فيما بدت الصغيرة فاقدة للوعي، وجرى نقلها إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تخطت شهرها الأول، وأسفرت عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، مع تسجيل أكثر من 25 ألف جريح، وأسفرت عن دمار واسع في القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته العنيفة ويتوسع في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 17 عامًا، وذلك على الرغم من كل أعداد الشهداء والجرحى، والنداءات والدعوات بضرورة وقف إطلاق النار.

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الأطفال بنك أهداف الاحتلال

وفي وقت يزعم فيه جيش الاحتلال استهداف عناصر مسلّحة من المقاومة الفلسطينية في الحرب على غزة، إلا أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع تؤكد أنّ بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم النساء والأطفال الذين يشكّلون 67% من أعداد الشهداء.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بأنه يتم تسجيل شهيد وجريحين من الأطفال كل عشر دقائق في غزة.