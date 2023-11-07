عبدالخالق عبدالله مبررا التطبيع: “لو ذهب بنا محمد بن زايد إلى جهنم لذهبنا معه” (فيديو)

وطن – خرج الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، في تصريحات جديدة يبرر فيها للقيادة الإماراتية تطبيع الإمارات مع الاحتلال وتبني أجندات تخريبية في المنطقة، زاعما أن “النظام الإماراتي يعرف جيدا ما يفعل وأن ثقة الإماراتيين به مطلقة”.

وضمن حواره لبرنامج “قصص” على “عرب كاست” مع الإعلامي الإماراتي جمال الملا، تطرق عبدالخالق عبدالله إلى بعض الانتقادات التي توجه للنظام الإماراتي وسياساته المثيرة للجدل، وخاصة مشروع التطبيع ومشاركته بحرب اليمن.

تصريحات عبدالخالق عبدالله تعرضه لانتقادات حادة

وقال الأكاديمي الإماراتي المقرب من الرئيس محمد بن زايد ـ عمل مستشارا له ـ “لدينا 50 سنة من النجاح.. لدنيا 50 سنة من النموذج الإماراتي المتألق داخليا وخارجيا فالثقة مطلقة بأن الحكومة الإماراتية تدرك ما تفعل.”

وتابع مبررا لمحمد بن زايد خطوة التطبيع مع الاحتلال وإعلانه رسميا في 2020: “وعندما تذهب إلى التطبيع فهي تعرف ما تقوم به وعلينا جميعا أن ندعم.”

كما تطرق إلى مشاركة الإمارات في حرب اليمن واعتبره أيضا قرارا صحيحا رغم ما وصل له اليمن حاليا:”وعندما تذهب إلى اليمن علينا أن نعرف أنها تدرك تماما أنها ذهبت إلى اليمن وخاضت تلك الحرب وهي تعرف ما تفعل.”

وفي تصريح تملق فيه القيادة الإماراتية بشكل مبالغ فيه وعرضه لانتقادات حادة قال عبدالخالق عبدالله: “أنا عندي يقين إن لو تأتي حكومة الإمارات وتذهب بنا إلى جهنم سوف تعود بنا أيضا سالمين.. هكذا هي الثقة المطلقة في حكومة الإمارات.”

وتسببت هذه التصريحات بهجوم واسع على الأكاديمي الإماراتي، وفي هذا السياق هاجمه وسام العامري، كاتب وعضو مؤسسة العفو الدولي بالقول: “الإماراتي عبدالخالق عبدالله يقول: “لو ذهبوا حكامنا بنا إلى جهنم فنحن معهم.. هذا الكلام لا يقوله مسلم صحيح الإسلام ناهيك عن حر سوي. التعريض والارتزاق لدى هؤلاء القوم وصل مواصيل صعبة جداً يستحيل معها العلاج.”

فيما سخر منه فراس الظفري بخصوص حديثه عن حرب اليمن:”طيب الذي ارسلهم لليمن خاصة في مأرب وضربها الصاروخ وتفحمو ليش ما ردهم.”

وعلى نفس الخط كتب مغرد آخر:”طيب ما قيادتكم جابت جنودكم الى مارب وروحو مفحمين داخل صناديق ليش ما يرجعو سالمين؟”

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