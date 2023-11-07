طفلة فلسطينية تساعد رجال الإنقاذ بيدها لرفع الركام عنها جراء قصف الاحتلال في غزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تساعد رجال الدفاع المدني (الإنقاذ)، لرفع ركام منزلها المدمر بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستمرة على قطاع غزة لليوم ال32 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي التقطه الناشط الفلسطيني عمرو طبش، قيام رجال الإنقاذ برفع الركام عن الطفلة التي تساعدهم بيدها من تحت ركام منزلها المدمر، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها وتحويله إلى كومة من الحجارة خلال حربه على غزة.

طفلة تساعد رجال الإنقاذ لرفع الركام عنها في غزة

وكان رجال الدفاع المدني (الإنقاذ) يقولون أثناء رفعهم للركام عن الطفلة التي كانت تساعدهم في رفع الركام عنها، ” قويّ.. قوي أنتي”.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين خلال حربه الأعنف على قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية وبيوت المواطنين في غزة على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، في ظل الصمت الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث من حرب إبادة وتطهير عرقي هناك.

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكان كان المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في مخيم المغازي والشاطئ وسط وشمال غرب قطاع غزة، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء، فيما لا يزال عالقون تحت أنقاض منازل المواطنين المدمرة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت إحصائية عدد الشهداء أكثر من 10 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 23 ألف بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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