صورة أبو عبيدة تزين الموقع الإلكتروني لفريق مكابي الإسرائيلي (شاهد)

وطن – نجح قراصنة مجهولون، في اختراق موقع فريق “مكابي” الرياضي الإسرائيلي الشهير، وعرضو صورة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس “أبو عبيدة” على واجهة الموقع.

أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلية “مكان“، من دون أن توضح مصدر الهجوم، أو المسؤولين عنه، فيما أشارت إلى أن المسؤولين عن الموقع الإلكتروني عمدوا إلى إيقاف الوصول إليه بعد اختراقه.

هجوم سيبراني

ويأتي هذا الهجوم السيبراني، على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت شهرها الأول، وأسفرت عن استشهاد 10165 فلسطينيا على الأقل، مع تسجيل أكثر من 25 ألف جريح، وأسفرت عن دمار واسع في القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته العنيفة ويتوسع في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 17 عامًا، وذلك على الرغم من كل أعداد الشهداء والجرحى، والنداءات والدعوات بضرورة وقف إطلاق النار.

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شهيد وجريحان من الأطفال كل 10 دقائق

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بأنه يتم تسجيل شهيد وجريحين من الأطفال كل عشر دقائق في غزة.

وتعبيرا عن وضع مأساوي تعيشه غزة، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود، فيما حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من نفاد الوقود في مستشفى القدس بمدينة غزة، خلال ساعات، وما ينتج عن ذلك من توقف الأقسام الحيوية فيه.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، من وتيرة استهدافه للمستشفيات تحت ذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، في حين نفت حركة حماس ذلك بشكل قاطع.

واستهدف جيش الاحتلال خمسة مستشفيات خلال الساعات الأخيرة فقط، هي مجمع الشفاء أكبر مشافي القطاع، فضلاً عن مستشفيات العيون والرنتيسي للأطفال والقدس والطب النفسي.