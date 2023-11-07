رزقت بها بعد 9 سنوات.. فلسطينية ظنت استشهاد طفلتها لكن البشرى جاءتها (مشهد مؤثر)

وطن – انتشر مقطع فيديو يُوثق رد فعل مؤثر لسيدة فلسطينية، كانت قد ظنّت أن طفلتها استشهدت إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن تلقى البشرى بأنها على قيد الحياة.

وشوهدت السيدة في مقطع الفيديو، وهي تحتضن طفلتها وتبكي بحرقة وتصدح بالقول: “الحمد لله”، موضحة أنها رُزقت بها بعد انتظار تسع سنوات كاملة.

وأشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت زوجها قد استشهد في الغارة الإسرائيلية من عدمه، حيث فُقد بعد انهيار المنزل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تخطت شهرها الأول، وأسفرت عن استشهاد 10165 فلسطينيا (في القطاع وفي الضفة الغربية) على الأقل، مع تسجيل أكثر من 25 ألف جريح، وأسفرت عن دمار واسع في القطاع.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته العنيفة ويتوسع في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ 17 عامًا، وذلك على الرغم من كل أعداد الشهداء والجرحى، والنداءات والدعوات بضرورة وقف إطلاق النار.

الأطفال بنك أهداف الاحتلال

وفي وقت يزعم فيه جيش الاحتلال استهداف عناصر مسلّحة من المقاومة الفلسطينية في الحرب على غزة، إلا أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع تؤكد أنّ بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم النساء والأطفال الذين يشكّلون 67% من أعداد الشهداء.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بأنه يتم تسجيل شهيد وجريحين من الأطفال كل عشر دقائق في غزة.