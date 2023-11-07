حدد الزمان بدقة.. نبوءة حازم أبو إسماعيل عن غزة وهزيمة إسرائيل تتحقق (فيديو)

وطن- استعاد ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للداعية المصري البارز والمرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المعتقل منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، يتنبأ فيه بأحداث غزة التي تجري الآن.

كما تنبأ الشيخ حازم أبو إسماعيل في الحديث القديم له، بهزيمة إسرائيل مستنداً إلى نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية وإلى ما ورد في القرآن الكريم بهذا الخصوص.

الشيخ حازم أبو إسماعيل تنبأ بأحداث غزة

وكان المعتقل والمرشح الرئاسي السابق تحدث في الفيديو الذي يعتقد أنه صور قبل العام 2011، عن معركة كبرى تحدث في غزة وكأنه يصف ما يجري اليوم.

وقال أبو إسماعيل في المقطع ذاته: “لا يعلم الغيب إلا الله لكن هناك مؤشرات فيها شيء من الدلالة الشرعية”، موضحاً أنه “خلال عامي 2022 و2024 على أكثر تقدير سيحدث أمر عظيم حاسم ومنتظر في المنطقة.”

وأشار الشيخ حازم إلى أن توقعاته هذه “مؤشرات ضمنية وليست حتمية، مع علمه -كما قال- أن الشرع يبنى على اليقين لا على الظن.”

وأورد أبو إسماعيل الذي يقبع في سجون السيسي حاليا منذ أكثر من 10 سنوات، آية قرآنية هي صلب الموضوع ، وتشير إلى أن ما يحدث الآن-فترة تسجيل الفيديو هي مقدمة الفتح الحاسم.

وتابع “يقول الله عز وجل في هذه الآية ” (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ)”.

كتائب القسام وشكل الصراع

وأثار الفيديو تفاعلا وجدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الشيخ أبو إسماعيل حدد الفترة الزمنية بشكل دقيق لمعركة “طوفان الأقصى” التي غيرت فيها كتائب “القسام” شكل الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وألحقت “القسام” أكبر هزيمة في صفوف جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ حرب أكتوبر 1973، ما دفع الاحتلال إلى شن أعنف عدوان على قطاع غزة في تاريخه.

من هو الشيخ حازم أبو اسماعيل؟

ويشار إلى أن حازم أبو إسماعيل كان من أوائل السياسيين المصريين المعارضين، الذين تم اعتقالهم من قبل نظام السيسي عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، في يوليو من العام 2013، وتجاوزت مدة اعتقاله ما يزيد عن 10 سنوات حتى الآن.

ومحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، مواليد 16 يونيو 1961، هو شيخ وداعية إسلامي وسياسي مصري؛ قدم العديد من البرامج الإسلامية على عدد من القنوات الإسلامية قبل ثورة 25 يناير.

وهو رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية، وترشح في انتخابات الرئاسة 2012، لكن تم التآمر عليه من قبل المجلس العسكري لمنعه من الترشح.

واعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 5 يوليو 2013، عقب انقلاب 3 يوليو في نفس العام بمصر. ومنذ ذلك الحين دخل في سلسلة من المحاكمات الجائرة التي يهدف نظام السيسي عبرها إلى التنكيل بها شأن بقية معارضي النظام.