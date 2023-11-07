“احسب سرعة البطل الفلسطيني”.. سؤال بمادة الفزياء لطلاب مدرسة (شاهد)

وطن – ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لمسألة حسابية فيزيائية في إحدى المدارس اللبنانية، مستوحاة مما يجري في غزة والملاحم والبطولات التي يسطرها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.

وانتشرت الصورة التي التقطت من فصل لطلاب الصف الثامن من مدرسة “غرين وود” – المرج في البقاع اللبناني، تحت عنوان “احسب سرعة وصول البطل الفلسطيني إلى المسافة صفر”، وهو صيغة السؤال الوارد بالمسألة.

مسألة حسابية فيزيائية عن “بطولات القسام”

وورد في المسألة التي وضعها المعلم “عبد الحليم محمد” أمام طلابه بالمدرسة الخاصة: “كان هذا البطل الفلسطيني على بعد 50 متراً من دبابة العدو استغرق الأمر 6 ثواني للوصول إلى مسافة الصفر من دبابة العدو وزرع المتفجرات على ظهرها.”

وأضاف السؤال: “احسب السرعة المتوسطة لهذا البطل بوحدة م/ث. (متر في الثانية) ثم احسب السرعة المتوسطة وأين تمت هذه العملية البطولية”.

وذلك في إشارة إلى “عبوة العمل الفدائي” التي استخدمتها كتائب القسام مؤخرا في تدمير آليات الاحتلال داخل غزة.

وهي قذيفة تُستخدم في العمليات الفدائية، وهي فعالة ضد الأهداف المدرعة والأفراد.

معلم المادة يعلق

وفي لقاء مع موقع قناة “الميادين” اللبنانية التابعة لحزب الله، قال أستاذ المادة عبد الحليم محمد إن “ما يقدّمه أخواننا المجاهدون في أرض غزة يستحق أن ندرّسه في مدارسنا وأن يكون ضمن المنهج التربوي”.

وأضاف : “هذا ما قدّمته اليوم لتلاميذ صف الثامن في مادة الفيزياء لتكون تلك العملية البطولية مرجعاً لهم خلال دراستهم”.

ولاقت الفكرة التي وصفت بالوطنية التربوية التعليمية الهامة في مدرسة “غرين وود” – المرج في البقاع اللبناني، استحسانا كبيرا لدى الأهالي والجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

وبحسب مقاطع بثها الإعلام العسكري للقسام الأيام الماضية، قام المقاومون بالالتحام مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة بمسافة “صفر”، وتقدّم بعضهم ليضع القنبلة على الدبابة مباشرةً.

وأعلنت القسّام، عن عمليات استهدافٍ للقوات والآليات الإسرائيلية التي حاولت التوغل في قطاع غزّة، مؤكّدةً الاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر.