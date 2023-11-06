غزة الصامدة.. فلسطيني يسجد لله شاكرا على استشهاد عائلته في غارة إسرائيلية (شاهد)

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، يوثق رد فعل مواطن فلسطيني بعد استشهاد أفراد عائلته في إحدى غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.

وشوهد المواطن الفلسطيني، في مقطع الفيديو، وهو يسجد لله شكرا بعد استشهاد أفراد عائلته، وهو يدعو لهم قائلا: “اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم.. يارب ألحقهم بالفردوس الأعلى”.

وأقدم المواطن الفلسطيني، بعد ذلك، على السير خلف سيارات الإسعاف التي تصطحب جثامين ذويه.

غارات إسرائيلية غير مسبوقة على غزة

ومرّ شهر كامل على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما وصل عدد الشهداء لأكثر من عشرة آلاف شهيد حتى الآن.

وكثف جيش الاحتلال، غاراته العنيفة خلال الساعات الماضية، وبوتيرة غير مسبوقة على غزة، بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وتدمير مربعات سكنية بأكملها.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الساعات المقبلة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية، موضحا أن غارات الاحتلال خلال تلك الليلة استهدفت كل المستشفيات في قطاع غزة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، قد أعلنتا إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، ليبدأ جيش الاحتلال مباشرة بعدها أحزمة نارية، وذلك في أعنف ليلة يشهدها القطاع منذ بدء الحرب على غزة.

مجازر الاحتلال تتكشف مع عودة الاتصالات

مع عودة خدمات الاتصالات والإنترنت للقطاع، بدأت تتكشف ملامح الليلة الدامية التي عاشتها غزة، حيث سارع الدفاع المدني والمواطنون لانتشال جثث الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المباني التي قصفها جيش الاحتلال على رؤوس ساكنيها دون أي سابق إنذار.

وأكّد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أنه بالنظر لعدد البلاغات يمكن أن يُقدر عدد شهداء قصف الاحتلال الليلة الماضية بالمئات.