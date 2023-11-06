غضب شعبي في طولكرم بعد اغتيال الاحتلال قياديين اثنين بالمقاومة (فيديو)

وطن- شهد مخيم “طولكرم” مساء، الاثنين، احتجاجات شعبية واسعة بعدما اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مجموعة من المقاومين على مدخل المخيم، عصر اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخر بجروح حرجة بعد أن فتحت قوة من جيش الاحتلال النار عليهم، خلال تواجدهم داخل مركبة، على مدخل مخيم طولكرم.

غضب شعبي في طولكرم بعد اغتيال الاحتلال قياديين اثنين في الفصائل الفلسطينية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/xQhgHPymUt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 6, 2023

غضب شعبي في طولكرم

وتصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في المخيم، أثناء تشييع جنازة الشهداء وسط العديد من الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال هم من مجموعات المقاومة الناشطة، في المنطقة.

"أنا ماشي بهذا الطريق عشان أكون مكان هذا الشهيد" الشهيد عز الدين عواد قائد كتائب القسام الطي اغتيل في طولكرم خلال وداعه سابقاً لأحد الشهداء . pic.twitter.com/YhBX8BRPIm — Sorita Al-Sadi 𓂆 (@Sorita921) November 6, 2023

قوة إسرائيلية خاصة تغتال مقاومين بمخيم طولكرم

وهم: عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم)، وقاسم رجب.

صادم

لحظة اغتيال قوة خاصة إسرائيلية للقادة في المقاومة أمام #مخيم_طولكرم. 🚨قوات خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تغتال الشهيدين #عز_الدين_عواد (قائد كتائب القسام في طولكرم )، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع) في طولكرم.#غزه_تباد_بدعم_اماراتي #غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/j9Rr0uRhYD — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 6, 2023

وكانت مقاطع متداولة، الاثنين، أظهرت قوة من جيش الاحتلال وهي تطلق النار على المقاومين داخل المركبة.