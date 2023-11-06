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    الهدهد

    غضب شعبي في طولكرم بعد اغتيال الاحتلال قياديين اثنين بالمقاومة (فيديو)

    الاحتلال اغتال الشهيدين عز الدين عواد، قائد كتائب القسام في طولكرم، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    فلسطينيون في طولكرم يحملون أعلاما في تظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال -صورة أرشيفية
    فلسطينيون في طولكرم يحملون أعلاما في تظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال -صورة أرشيفية

    وطن- شهد مخيم “طولكرم” مساء، الاثنين، احتجاجات شعبية واسعة بعدما اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مجموعة من المقاومين على مدخل المخيم، عصر اليوم.

    وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخر بجروح حرجة بعد أن فتحت قوة من جيش الاحتلال النار عليهم، خلال تواجدهم داخل مركبة، على مدخل مخيم طولكرم.

    غضب شعبي في طولكرم

    وتصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في المخيم، أثناء تشييع جنازة الشهداء وسط العديد من الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

    وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال هم من مجموعات المقاومة الناشطة، في المنطقة.

    قوة إسرائيلية خاصة تغتال مقاومين بمخيم طولكرم

    وهم: عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم)، وقاسم رجب.

    وكانت مقاطع متداولة، الاثنين، أظهرت قوة من جيش الاحتلال وهي تطلق النار على المقاومين داخل المركبة.

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