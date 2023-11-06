“صبر الفئة القليلة يعبر القارات”.. إعلامي كويتي يؤكد أهمية مقاطعة داعمي الاحتلال

وطن – مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ثمّن العديد من المشاهير ورواد منصات التواصل “نضالات الشعوب بما أمكنها من وسائل” باعتبارها خطوات ضرورية للضغط على الحكومات والأنظمة والداعمين لإراقة الدماء وهو ما أكده الإعلامي الكويتي شعيب راشد الذي أكد أهمية مقاطعة داعمي الاحتلال.

ونشر راشد عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) تغريدة ذكر فيها أن النتائج الإيجابية من حملات المقاطعة لابد أن تحصل وكتب في منشوره: “تخيل معي أن يهجر الناس محلات علامة تجارية لمدة سنة، هل تعتقد أنها ستستمر؟ ماذا لو قررت الإغلاق؟”.

وأضاف الإعلامي الكويتي شعيب راشد في منشوره: “هل تعلم حجم ردود الأفعال ؟ هل تعلم كمية التفاف الناس بعدها حول انفسهم مترقبين متخاذل آخر؟”.

وختم راشد تغريدته بالقول: “”الفضل بعد الله لمن ؟ لغزة التي يقتلون فانظر لآفاق صبر الفئة القليلة كيف يعبر القارات!”.

فعل المقاطعة من أقوى فعال المجتمعات، وأحد أهم أدوات فرض الرأي وضمان التوازن في الفضاء العام. وعدم تعود مجتمعاتنا على مثل هذا الفعل يحرمها من معرفة الأثر الحقيقي لها. — Mohamed A.razak Hussein | محمد عبد الرزاق حسين (@Mohamed_razak_h) November 6, 2023

أثر مقاطعة داعمي الاحتلال

وتفاعل العديد من رواد منصات التواصل مع منشور أهمية مقاطعة داعمي الاحتلال ومنهم محمد عبد الرزاق حسين الذي قال: “فعل المقاطعة من أقوى فعال المجتمعات، وأحد أهم أدوات فرض الرأي وضمان التوازن في الفضاء العام. وعدم تعود مجتمعاتنا على مثل هذا الفعل يحرمها من معرفة الأثر الحقيقي لها”.

يكفي انه المقاطعة تقوي الاقتصاد الوطني و تشجع الصناعات المحلية. اللي خايف عالوكيل المحلي ترى البديل هم محلي و بالاغلب محتاج الدعم اكثر من الوكيل — Feras (@Ferasalhindi47) November 6, 2023

وذكر فارس: “يكفي أن المقاطعة تقوي الاقتصاد الوطني و تشجع الصناعات المحلية. اللي خايف عالوكيل المحلي ترى البديل هم محلي و بالاغلب محتاج الدعم اكثر من الوكيل”.

فلتكن البدائل وطنية، ينتفع بها اقتصاد الدولة والمواطن، فكل المال يتداول داخليا بعيدا عن الشركات الغربية المتطرفة داعمة الارهاب. — Twiter (@Twiter45601048) November 6, 2023

وكتب متابع آخر معلقاً على تثمين دور مقاطعة داعمي الاحتلال: “فلتكن البدائل وطنية، ينتفع بها اقتصاد الدولة والمواطن، فكل المال يتداول داخليا بعيدا عن الشركات الغربية المتطرفة داعمة الارهاب”.

المقاطعة مطلوبه بجميع أنواعها من تجارة وسياحة و أبتعاث للدراسة حتى يعرف الغرب الرأسمالي المستعمر قيمة المسلمين والعرب بالتحديد. — FHR 🏇 (@Qatariforqtr) November 6, 2023

ورأى أحد المغردين أنه من المهم أيضاً أن تكون المقاطعة بجميع أنواعها: “من تجارة وسياحة و أبتعاث للدراسة حتى يعرف الغرب الرأسمالي المستعمر قيمة المسلمين والعرب بالتحديد” وفق تعليقه.

وسيلة مهمة للشعوب

وجاءت دعوات مقاطعة داعمي الاحتلال خلال الأسابيع الماضية، باعتبارها وسيلة تعبر فيها الشعوب عن رفض سياسات الدول والشركات العملاقة الداعمة للاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

وتؤكد العديد من الفئات العربية والمسلمة أهمية المقاطعة كسلاح طويل المفعول، قد ينجح في إيصال أصوات الاحتجاجات لأصحاب القرار.

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وإلى جانب الالتزام بعدم شراء منتجات الأطراف الداعمة للاحتلال تقوم الجهات المقاطعة بنشر دعاية ضد الجهات التي تتم مقاطعتها، ما يؤثر إلى حد كبير على أرباح الشركة وتسبب لها مشاكل مع الرأي العام وهو ما حصل مؤخراً في موقف العديد من الشركات وأدى إلى تراجع مواقفها حيال ما يجري في قطاع غزة.