رسائل ذات معانٍ سياسية وتاريخية.. جماهير أهلي بنغازي تدعم فلسطين على طريقتها الخاصة (صور)

وطن- جددت جماهير أهلي بنغازي دعمها فلسطين، عبر رفع لافتات ضخمة تحمل شعارات سياسية وتاريخية داخل مدرجات ملعبه، خلال مباراة فريقه أمام الأنوار في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ورفعت جماهير نادي أهلي بنغازي داخل مدرجات ملعب المباراة، تيفو ذو طبع سياسي كتب عليه: “عودوا إلى الدين لتعد فلسطين”.

جماهير أهلي بنغازي تدعم فلسطين

كما وقامت جماهير أهلي بنغازي، برفع لافتة ضخمة دون عليها مقولة الصحابي عمر بن الخطاب، ” نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله”.

وكانت جماهير نادي أهلي بنغازي الليبي قد تضامن في وقت سابق مع فلسطين، برفع تيفو لشخصيات تاريخية ونضالية على مستوى الوطن العربي، وهم عمر المختار وعبد القادر الجزائري ومصباح الجربوع وسلطان الأطرش وسعد زغلول وآخرهم عبد الكريم الخطابي.

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وحقق فريق أهلي بنغازي الفوز العريض على منافسه الأنور، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، السبت.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الأعنف على قطاع غزة بارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في يومها ال32.

ولعل من أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات جباليا والمغازي والبريج والشاطئ للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي على ما يحدث في غزة.

وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 23 ألف ويزيد جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما لا يزال أكثر من ألف مفقودين عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة حتى هذه الساعة.

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