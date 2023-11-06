“بلينكن قاتل الأطفال” هتاف سيدة تركية قرب مبنى الخارجية في أنقرة (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل الاجتماعي أظهر سيدة تركية تهتف قرب مبنى وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة ضد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى تركيا.

وأظهر المقطع سيدة تردد بالقرب من مقر الخارجية: “بلينكن قاتل الأطفال”، وحين ألح عليها الأمن بمغادرة المكان هددوها بالاعتقال في حال أصرت على البقاء.

وردت السيدة على الأمن بأن قاتل الأطفال في الداخل هو من يجب أن يعتقل لا أنا، وكررت عدة مرات “بلينكن قاتل الأطفال” قبل أن يتم أخذها إلى مركبة فيما يبدو أنه تم اعتقالها بسبب مخالفتها التعليمات.

غضب تركي من الإدارة الأمريكية

كما تجمع آخرون قرب المبنى ورفعوا العلم الفلسطيني وهتفوا شعارات ضد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية حسبما ترجمته وطن عن موقع sondakika التركي.

ووفق موقع صحيفة يني شفق التركية (النسخة العربية) شهدت العاصمة التركية أنقرة مظاهرة للتنديد بزيارة الوزير بلينكن.

ونظم التظاهرة اتحاد الشباب التركي حيث تجمع العشرات بالقرب من مبنى وزارة الخارجية التركية، ورددوا هتافات مناصرة لغزة وفلسطين وأخرى: “بلينكن القاتل انصرف من تركيا”.

زيارة بلينكن لتخفيف الغضب التركي

ودار حديث في وسائل الإعلام بأن الزيارة تهدف إلى تخفيف غضب أنقرة حيال التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة وفي سياق جولة الوزير بلينكن إلى دول عديدة مثل الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وقبرص والضفة الغربية حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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وذكر موقع الجزيرة نت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختار زيارة منطقة نائية شمال شرقي تركيا في قرار بدا أنه مقاطعة لبلينكن.

وكان أردوغان قد قطع كل الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستدعى سفير أنقرة لدى الاحتلال احتجاجاً على ما يحصل في غزة واتهم الغرب بالكيل بمكيالين حيال الأوضاع في المنطقة.