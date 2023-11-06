القسام توجه ضربات دقيقة لآليات الاحتلال من المسافة صفر وتجني ثمارها (شاهد)

وطن – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لقطات مصورة توثق جانبا جديدا من المواجهات الضارية التي تخوضها من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا قواته البرية التي تحاول التوغُّل بريا في قطاع غزة.

وتوثّق هذه اللقطات، جانبا من تصدي مقاتلي القسام لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التقدم شرق خانيونس.

ونجح رجال القسام، في تدمير عدد من آليات جيش الاحتلال وإعطابها بعد استهدافها من المسافة صفر، في حين اضطر الاحتلال لسحبها.

ضربات قوية من القسام

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من الاثنين، أنها دمرت آليات عسكرية إسرائيلية خلال المعارك الدائرة في غزة.

وقالت القسام، إن مقاتليها دمروا منذ صباح الأحد، 10 دبابات وآليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وقتلوا عددًا من الجنود خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في غزة.

وأضافت في سلسلة بيانات عبر منصتها في “تليغرام”، أن مقاتليها دمروا بقذائف الياسين 105، خمس دبابات جنوب غربي تل الهوى، ودبابة أخرى شمال غربي مدينة غزة.

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كما أعلنت الكتائب، تدميرَ دبابتين في بيت حانون، فضلا عن تدمير آليتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس.

كما أشارت كتائب القسام، إلى أنها خاضت اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين.

قتلى جيش الاحتلال في غزة

بدوره، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 30 جنديًا منذ بدء محاولات التوغل البرية.

في سياق متصل، انتشر مقطع فيديو لصحفي في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، يقول فيه إن جيش الاحتلال تعرض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده.