إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس المحتلة (شاهد)

وطن – أصيب شرطيان إسرائيليان، إثر عملية مزدوجة (طعن وإطلاق نار)، نفذها شاب فلسطيني بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن جندية من قوات حرس الحدود أصيبت بجروح خطيرة، وأصيب زميلها بجراح طفيفة، إثر تعرضهما للطعن وإطلاق النار من قبل المهاجم الفلسطيني، وزعمت أنها قتلت منفذ الهجوم.

في حين ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الأعيرة النارية باتجاه شاب – لم تُعرف هويته بعد – في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.

اعتداء على المقدسيين

وفي وقت لاحق، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، فيما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، تحت تهديد السلاح.

وسارعت قوات الاحتلال إلى الدفع بتعزيزات وإغلاق المنطقة والشوارع وباشرت بعمليات تمشيط واعتقالات تحسبا لوجود مساعدين للمهاجم.

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ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، قولهم إن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى بعد العملية ثم أعادت فتحها من جديد.

يُشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي ينفذه مقاومون فلسطينيون في المكان نفسه في غضون الأيام العشرة الأخيرة.

شهيد في الخليل

في سياق آخر، استُشهد شاب وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

وأدّى ذلك إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وبارتقاء الشاب الأطرش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 155 شهيدا.