“يا ريته حلم وأمي وأبويّ عايشين” .. إخراج طفل فلسطيني من تحت ركام بيته جراء القصف بغزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل فلسطيني تم إخراجه من قبل رجال الإنقاذ من تحت ركام منزله المدمر جراء القصف الإسرائيلي المجنون والعشوائي بحق المدنيين خلال حربه المستمرة على غزة لليوم ال30.

ويظهر في مقطع الفيديو حالة الذهول والصدمة التي ظهر عليها الطفل الفلسطيني من المشهد الذي شاهده بعينه بعد إخراج من تحت منزل عائلته المدمر جراء القصف، وهو يقول: ” يا ريته حلم.. يا ريته حلم .. يا الله أمي وأبوي.. يا الله”.

يا ريته كان حلم وأمي وأبوي عايشين

وواصل الطفل وهو يصرخ، ” يا ريته حلم .. يا ريته كان حلم وأمي وأبوي عايشين..”.

هذا المشهد تكرر جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ خلال حربه الأعنف على قطاع غزة، منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العشرات من المجازر بحق المدنيين خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 47 شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال مفقودين حتى أنقاض منازل المواطنين.

غزة معزولة عن العالم الخارجي

كما ويفرض الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة، فلا ماء ولا كهربا ولا غذاء، حتى أن الاتصالات والانترنت قد قطعت، وأصبحت الآن غزة معزولة عن العالم الخارجي، في ظل الصمت الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث هناك.

ومن الجدير بالذكر، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد وصلت إلى أكثر من 9 ألاف من المواطنين الفلسطينيين، نحو 70% من المدنيين، وأصيب أكثر من 23 ألف جريح وصفت جراحهم ما بين متوسطة وخطيرة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة.

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