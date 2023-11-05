هكذا تفاعل آلاف النازحين بمستشفى الشفاء مع مشاهد تدمير آليات الاحتلال إثر ضربات القسام (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق رد فعل آلاف النازحين الموجودين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهم يشاهدون لقطات تدمير المقاومة الفلسطينية عددا من آليات الاحتلال في المعارك الضارية في مناطق شمالي القطاع.

وأظهر الفيديو، أعدادا ضخمة من النازحين الذين يتخذون المستشفى مأوى لهم، وهم يتابعون هذه اللقطات المثيرة بحماسة شديدة.

وصدح النازحون، وهم يهتفون الله أكبر تعبيرا عن فرحتهم بانتصارات المقاومة الفلسطينية وتضامنهم معها، وسط أجواء من الفرحة الغامرة والشعور بالنصر على الاحتلال.

النازحون بمستشفى الشفاء خلال مشاهدتهم لقناة الجزيرة التي عرضت مشاهد تدمير عدد من آليات الاحتلال شمال قطاع غزة.#غزة pic.twitter.com/pFBaMH4oOy — ahmad.ibraa (@ahmadibraa47) November 4, 2023

تدمير آليات الاحتلال

وكانت قناة الجزيرة، قد عرضت مشاهد لتمكن عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير آليات الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة بعد محاولة توغلها في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان شمال غزة.

وأظهرت لقطات الجزيرة، تمكن رجال المقاومة من إنزال هذه الضربات بقوات الاحتلال وتدمير آلياتهم من المسافة صفر.

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القسام تدك آليات الاحتلال

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت يوم السبت، أنها قتلت خمسة جنود إسرائيليين وأصابت آخرين خلال اشتباكات في شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت الكتائب في بيان مقتضب عبر تليغرام، أن مجاهديها هاجموا قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، وأجهزوا على خمسة جنود وأصابوا آخرين.

وأضافت القسام، أنها دمرت آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوى بقذائف الياسين 105، كما استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”.

ووفق البيان، خاض المقاومون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة صهيونية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا؛ ونجحت الكتائب في قصف تجمع للآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وشرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهاون.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصد خسائره جراء المعارك البرية في قطاع غزة، حيث أعلن مقتل 29 من قواته حتى الآن، في حصيلة معلنة تقل كثيرا – على الأرجح – عن الرقم الفعلي لقتلى جيش الاحتلال.