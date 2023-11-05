نفتالي بينيت يعترف: وضعنا الدولي ليس جيداً والرأي العام العالمي ليس في صالحنا

وطن- اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بأن الرأي العام العالمي أصبح ضد إسرائيل حاليا، مقرا بتراجع التأييد لدولة الاحتلال على المستوى الدولي.

وقال “بينيت” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “x” (تويتر سابقا) من مكان إقامته في الولايات المتحدة:”سأقوم الليلة بجولة إعلامية سياسية في نيويورك وواشنطن. وضعنا الدولي ليس جيداً. ”

وأضاف أن “هدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونغرس وفي الإدارة من أجل إعطاء قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل للقضاء على حماس”.

الرأي العالم العالمي ليس في صالح إسرائيل

واعترف “بينبت” بأن ” الرأي العام العالمي ليس في صالحنا الآن. على سبيل المثال، هناك 15 مرة (!) مشاهدة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين/حماس مقارنة بالمحتوى المؤيد لإسرائيل على تيك توك”.

وزعم أنه سيعمل بكل قوته “لتغيير ذلك وإعطاء الحكومة الإسرائيلية دفعة.”

הלילה אני יוצא למסע מדיני-הסברתי בניו יורק ובוושינגטון. מצבנו הבינלאומי לא טוב. מטרתי לסייע לממשלת ישראל לחזק את מעמדנו בדעת הקהל, בקונגרס ובממשל,

על מנת להעניק למפקדי צה״ל את מלוא חופש-הפעולה למחוק את חמאס. דעת הקהל העולמית אינה נוטה לטובתנו כעת.

כך למשל, ישנם פי 15 (!)… — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 4, 2023

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تحول نظرة الأمريكيين تجاه القضية الفلسطينية

يأتي هذا فيما كشف استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مارس/آذار 2023 أن مشاعر الديمقراطيين من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 23-43 عاما) بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد تغيرت خلال العقد الماضي وتحولت من الوقوف بقوة في الزاوية الإسرائيلية إلى التعبير الآن عن المزيد من التعاطف تجاه الفلسطينيين.

من جانبه، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المنشورات التي تستخدم وسم StandwithPalestine# تحظى بمشاهدات 4 أضعاف عن التي تضع وسم StandwithIsrael# خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقل الموقع بيانات مركز “مبدعي تيك توك” التي تناولت كيف تدور المحادثات حول الحرب على واحدة من أكثر المنصات شعبية للشباب في العالم.

المنشورات المؤيدة لفلسطين تكتسح عالميا

على المستوى العالمي، كان هناك 210 ألف منشور يستخدم الوسم StandwithPalestine# و17 ألف يستخدم الوسم StandwithIsrael# منذ 16 أكتوبر.

وقال الموقع إن المنشورات التي استخدمت وسم StandwithPalestine# في أمريكا بلغت 8 آلاف منشور، في المقابل لم يتجاوز 3 آلاف منشور في وسم StandwithIsrael# خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أن وسم فلسطين كان الأكثر شعبية وانتشارًا في دول مثل ماليزيا، وتليها باكستان، ثم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وقطر، وفقًا لبيانات تيك توك.

بالمقابل، فإن الوسم المساند للاحتلال هو الأكثر شعبية في الأراضي المحتلة، يليها ماليزيا، واليونان، وليتوانيا، وكرواتيا، بحسب الموقع.