مفارز الهاون بسلاح المدفعية القسامي تواصل دك قوات الاحتلال (فيديو)

وطن – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا جديدا وثق عمليات استعداد الكتائب واستخدام المقاتلين للأسلحة التي تدك بها عناصر الاحتلال وآلياته المتوغلة في قطاع غزة.

وتحت عنوان “سندك هيبة جيشكم”، نشر الإعلام العسكري للقسام، الأحد، مقطعا لـ “مفارز الهاون” التي تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

سلاح المدفعية القسامي

وأظهر الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا عددا من أبطال القسام وهم يطلقون سيلا من قذائف الهاون، على قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة.

والسبت، بثت كتائب القسام أيضا مشاهد جديدة خاصة وثقت تدمير أبطال المقاومة لآليات الاحتلال التي تحاول التوغل في غزة.

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وقال “أبو عبيدة” في خطابه أمس إن عناصر القسام يقاتلون في محاور تقدم العدو في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة، وفي بيت حانون شمال شرق القطاع بكل بسالة وإقدام، لافتا إلى تدمير 24 آلية إسرائيلية.

وفي الفيديوهات التي بثتها المقاومة، السبت، ظهر عناصر القسام في عدة مواقع بالأماكن المذكورة وهم يستهدفون دبابات وناقلات جند الاحتلال وكذلك جرافاته، بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة وسط التكبيرات.

وكشفت عدة لقطات عن إصابات مباشرة لهذه الآليات التي اندلعت فيها النيران وانفجرت.

واستهدفت القسام أيضا بحسب المقاطع، قوات إسرائيلية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون بقذائف “TBG” و “RPG” والاشتباك معها.

وأظهر الفيديو اشتباكات عناصر القسام بالأسلحة وقذائف الـ”آر بي جي”، حيث تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة واستهداف جنود الاحتلال في تمركزاتهم.