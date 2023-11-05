فيديو مثير لهروب جنود الاحتلال بسبب صوت طلقات نارية على تخوم غزة

وطن- بث إعلام فلسطيني، مقطع فيديو يوثق لحظات هروب عدد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء بسبب سماعهم صوت طلقات نارية في أحد مواقع تمركزهم على تخوم قطاع غزة.

وكان أحد جنود جيش الاحتلال يُجري مقابلة متلفزة مع القناة 13 الإسرائيلية، قبل سماع صوت طلقات نارية، قبل أن يفروا جميعا داخل أحد المباني؛ لفزعهم من أصوات الرصاص.

⭕️شاهد.. لحظة هروب قوات من جيش العدو بعد تعرضهم لإطلاق النار خلال لقاء صحفي لمراسل القناة 13 على تخوم قطاع غزة. pic.twitter.com/AfhXzUwj3j — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 4, 2023

خسائر مدوية لجيش الاحتلال

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إحصاء الخسائر التي يتكبدها خلال عمليات التوغل البري التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، فيما أقرت إسرائيل بأنها تخوض حربا مؤلمة وباهظة في غزة، مع من وصفته بـ”العدو القاسي” في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وارتفع عدد القتلى من جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في غزة، إلى 30 قتيلا وهي الحصيلة التي تعلنها إسرائيل، وتثار بالكثير من التشكيك كونها تقل عن العدد الفعلي لقتلى الاحتلال.

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أبو عبيدة يبشر بخسائر إسرائيلية مهولة

وكان المتحدث العسكري باسم القسام “أبو عبيدة“، قد أكّد أن الكتائب ستنشر صورا للمعارك مع قوات الاحتلال، توثق الالتحام مع آليات العدو جزء يسير من بأس مجاهديها.

وأضاف أبو عبيدة: “نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ”.

حماس تتحدى الاحتلال

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الاحتلال سيظل عاجزاً على مواجهة ضربات كتائب القسام، مؤكدا أن خسائر إسرائيل أكثر مما يعلنه جيشها.

وأضاف في بيان، أن دبابات الاحتلال وآلياته وناقلات جنده تسقط أمام ضربات القسام، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيظل عاجزاً عن العبور إلى غزة.

كما تحدى متحدث حماس، جيش الاحتلال أن يعلن خسائره التي تكبدها في خلال أسبوع من العملية البرية في قطاع غزة، وأكّد أن استهداف المستشفيات ومراكز إيواء النازحين يعد إمعانا في سياسة الإبادة الجماعية بعد فشل في إدارة المعركة مع المقاومة الفلسطينية.